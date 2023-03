Das Künstlerkollektiv "Broke.Today" thematisiert in einer Ausstellung die Atelier- und Wohnungsnot in München.

Eine gute, bezahlbare Wohnung zu finden. Dieser Traum rückt für den Otto-Normal-Münchner Jahr für Jahr in weitere Ferne. Auch Ateliers und Ausstellungsräume sind immer schwieriger zu finden. Auf diese leidige Situation wollen mehr als 25 Künstler in der Ausstellung "Münchner Traum" aufmerksam machen. Diese findet an diesem und am kommenden Wochenende im "Dying.House" statt. Einem leerstehenden Haus in der Zieblandstraße 5, in dem sich das Künstlerkollektiv "Broke.Today" seit vergangenem August einquartiert hat.

Sie haben dort gearbeitet und ausgestellt. Mit der interaktiven Ausstellung, zu der Performances und Happenings gehören, geht es in die letzte Runde. Und danach? Geht es in ein anderes Gebäude weiter. Denn von Provisorium zu Provisorium zu ziehen, das machen Broke.Today seit 2019. Auf der Suche nach dem eigenen Traum: einem kostenlosen Kreativraum.

Dying.House: Der Münchner Traum, 18./19. und 25./26. März, 14 - 18 Uhr, Zieblandstr. 5, broke.today