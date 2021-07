Zu den süddeutschen Impressionisten zählt Robert Weise (1870-1923), dessen Ölgemälde "Frau in Bodenseelandschaft" (1904) derzeit in der Gemäldegalerie Dachau zu sehen ist.

Von Sabine Reithmaier, München

25 Jahre ist es her, dass die Museen rund um München beschlossen, sich zur "Landpartie" zu vereinen. Das Ziel der inzwischen zehn Einrichtungen in Dachau, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Ismaning, Starnberg und Schöngeising ist es, die kunstverwöhnten Münchner zu Ausflügen in die kleinen, hochkarätigen Sammlungen rund um ihre Stadt zu bewegen. Um das zu erreichen, einigt sich der Museumsverbund alle paar Jahre auf ein gemeinsames Ausstellungsmotto.

2015 stand das Wasser im Mittelpunkt, 2018 lautete der einende Titel "Identitäten"; dieses Jahr kreist um "Hell & Dunkel". Das Gegensatzpaar werde aus anthropologischer, naturkundlicher und gesellschaftlicher Sicht ausgeleuchtet, heißt es im Flyer. Die Palette reicht jedenfalls von kulturhistorischen Fragestellungen bis hin zu Kunstausstellungen. Schade ist, dass die Ausstellungen heuer zeitlich weit auseinanderliegen. So endete die Ausstellung in Erding schon Anfang Juli, noch bevor beispielsweise das Kallmann-Museum in Ismaning die seinige am 31. Juli überhaupt eröffnet. Und das Stadtmuseum Freising ist weiterhin wegen Umbauten geschlossen und gar nicht mit von der Partie.

Doch auch in den anderen acht Häusern wird viel Sehenswertes geboten. In der Gemäldegalerie Dachau geht es in "Licht, Luft und Farbe" um die Malerei süddeutscher Impressionisten (bis 10.10.). Ende der 1880er-Jahre begannen immer mehr Künstler, sich mit der neuen, aus Frankreich kommenden Malerei auseinanderzusetzen. Ausgehend von den richtungsweisenden Kunst- und Akademiestädten München, Karlsruhe und Stuttgart versammelt die Ausstellung 80 repräsentative Gemälde von bekannten, aber auch weniger geläufigen Künstler, unter anderem Maria Caspar-Filser, Ludwig Dill, Carlos Grethe, Adolf Hölzel, Leo Putz, Otto Reiniger, Albert Weisgerber, Fritz von Uhde, Heinrich von Zügel.

Detailansicht öffnen "Papercut Portrait" (2019) hat Martin Off seinen Scherenschnitt aus schwarzem Papier genannt. Zu sehen in der Neuen Galerie Dachau. (Foto: Martin Off)

In der Neuen Galerie Dachau gibt es noch bis zum 25. Juli die Gelegenheit, sich zeitgenössische Papierschnitte anzusehen. Der Scherenschnitt hatte seine Blütezeit zwar um 1800. Doch die künstlerische Beschäftigung mit dem Spiel von Licht und Schatten fasziniert auch Zeitgenossen. Besonders seit den 1990er-Jahren interpretiert eine Vielzahl von Künstlern die traditionelle Kunstform neu. Neben reinen Schnittzeichnungen zeigt die Galerie Arbeiten, die durch raffinierte Montage an der Wand zu Reliefs werden, aber auch Installationen.

Detailansicht öffnen Im Bezirksmuseum Dachau geht es um Märchen. Hier die Illustration "Der Flaschengeist erscheint" (1965) zu Aladin und die Wunderlampe von Nikolaus Plump. (Foto: Pascal Hauser)

Im dritten Dachauer Haus, dem Bezirksmuseum, kann der Besucher Elfen und Zwergen, Lichtgeistern und anderen Spukgestalten nachspüren und erfahren, was die Polaritäten Hell und Dunkel in Märchen und Sagen bedeuten. Die Vorstellung des Lebenslichts, das der Tod löscht, findet sich jedenfalls in allen Kulturen der Welt (bis 23.1.2022).

Das Museum Fürstenfeldbruck im Kloster Fürstenfeld belegt in "Erleuchtet" mit Gemälden, Grafiken, Fotografien und Objekten, wie sehr sich Künstler von elektrischem Licht inspirieren ließen. Dazu gesellen sich die Schwarz-Weiß-Fotografien von Karl Heinz Rothenburger, der die Ästhetik von Turbinen, Generatoren und Elektrizitätswerken in Szene setzt (bis 26.9.). Dagegen widmet sich das Bauernhofmuseum Jexhof den "Lichtspielen" und damit den Anfängen des Kinos und Films im Brucker Land (bis 31.10.).

Wo König Ludwig schlief

Das Museum Starnberger See erzählt in "Im Schein der Sterne" Geschichten vom Nachthimmel (bis 9.1.2022). Zur Himmelsbetrachtung in Geschichte und Gegenwart gehört auch das detailgenau nachgebaute Schlafgemach der bayerischen Könige - inklusive des künstlichen Firmaments, das unter Ludwig II. in Hohenschwangau entstand. Aber das Haus erobert haben auch acht zeitgenössische Künstler, die die Räume in Gesamtkunstwerke verwandeln.

Eigenwillig interpretiert das Schlossmuseum Ismaning das Motto: Es befasst sich mit "Almboden und Torfsoden" (bis 10.10.). Der weiße, kohlensaure Kalkboden und der dunkle Torf des Moores sicherte Jahrhunderte lang die wirtschaftliche Grundlage Ismanings. Noch nicht eröffnet hat gleich nebenan die Ausstellung im Kallmann-Museum, die sich "Künstlerischen Positionen zu Privatheit und Öffentlichkeit" widmet (31.7. bis 31.10.). Die Schau versucht zu erkunden, welches Verhalten wir als öffentlich oder privat erkennen oder wie Stereotype privater Behaglichkeit aussehen.

Egal wohin man fährt, der Museumsbesuch lässt sich immer mit einem Ausflug oder Spaziergang verbinden - ob an der Isar oder der Amper, an den See oder in den Schöngeisinger Forst. Das rundet den Kunstgenuss dann erst wirklich ab.

www.landpartie-museen-muenchen.de