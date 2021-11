Von Jutta Czeguhn, München

Sie haben bei den Nachbarn gesammelt, die Leute vom Mediendienst Leistungshölle. Wer an ihrer Pinokiothek der Moderne vorbeikam, genauer am zwei Meter mal 1,5 Meter mal 0,5 Meter großen Schaukasten an der Augustenstraße 100 (der Schaukasten ist die Galerie), der wurde um Kerzenreste angehauen. Aus den bunten Wachsknubbeln formte das Künstlerduo Stephanie Müller und Klaus Erika Dietl dann einen wunderbaren Pinocchio-Kopf, frei nach Walt Disney. Mittlerweile sieht der ein wenig so aus, als hätte ihn Meister Geppetto zu lange in der Sonne liegen lassen. Kein Wunder, jemand hat den Docht der lügenlangen roten Kerzennase angezündet.

Der geschmolzene Schrumpfkopf hockt nun in einem aufgeschlitzten Karton unter dem Altstadtring, in einem Schaufenster von weit größeren Ausmaßen als daheim an der Augustenstraße. Das Maximiliansforum, jener besondere Kunstort des Kulturreferats in der Unterführung am Ende der Maximilianstraße, wo in totgelegten Rolltreppen eine trotzige Botanik wuchert, ist zum "Musée Sentimental" für 15 Münchner Off-Spaces geworden. Und Objekte wie der Pinocchio-Schädel wirken dort wie Botschaftsangehörige entlegener Inseln, die zu einem Empfang geladen sind und ihre Geschichte und Geschichten mitgebracht haben. Wobei diese Atolle der Kunst recht nahe liegen, in Schwabing, der Maxvorstadt, in Sendling oder Riem.

Detailansicht öffnen Verschachtelt: In Installationen aus Pappkarton präsentieren sich Münchens Klein- und Kleinstgalerien hinter dem großen Schaufenster des Maximiliansforums. (Foto: privat)

Kreative Sonderzonen

Zusammengerufen hat die Runde Hanna Banholzer, Kuratorin dieser ungewöhnlichen Ausstellung. 2019 war sie nach München gekommen, um ein Volontariat anzutreten bei der Platform, dem städtischen Atelier- und Qualifizierungsprojekt für Kulturschaffende. Wer neu ist in einer Stadt, wird zum Expeditionsmenschen. Wie eine ambitionierte Kartografin bekam Banholzer bei ihren Streifzügen ein weit vielschichtigeres Bild von der "Kunststadt München", als es wohl so manche Eingeborene haben. Abseits großdimensionaler Hochkulturtempel und der etablierten Galerie-Szene vermaß sie den Stadtraum und machte ein Geflecht kreativer Sonderzonen aus. Zumeist Klein- oder Kleinsträume für künstlerische Experimente, oft selbstorganisiert, non-profit oder nicht primär mit kommerziellem Interesse, gefördert, nicht gefördert, in der Mehrheit aber ohne gesicherte Finanzierung. "Sie alle sind Hotspots für noch nicht Etabliertes, an denen sich Kommendes zeigen kann", sagt Banholzer. Manche dieser Galerien oder Kunstschaufenster gibt es schon seit Jahren, andere sind vorübergehende Erscheinungen, die schnell wieder verschwinden, wenn ein Zwischennutzungsprojekt ausläuft oder der Vermieter mehr Geld will. Oft tauchen die Akteure, die Beobachtung hat Hanna Banholzer gemacht, dann aber in anderen Zusammenhängen, an anderer Stelle mit neuen Formaten wieder auf. Und die Pandemie, so eine weitere Erkenntnis, habe manche neue Hotspots, vor allem Schaufensterprojekte, überhaupt erst entstehen lassen.

Detailansicht öffnen Weitverzweigtes Geflecht: Ein neuer Faltplan führt zu den "Hotspots of Art" in München. (Foto: Hanna Banholzer/Nina Bachmann)

Hotspots der Freien Szene

Im März 2020 hatte Hanna Banholzer zusammen mit der Grafikerin Nina Bachmann die erste Stadtkarte "Hotspots of Art" publiziert, jetzt haben die beiden die Fortschreibung vorgestellt: ein Faltplan mit 39 Orten samt (Internet-)Adressen und Kurzbeschreibungen, schön haptisch und mit Spielfreude designt. Passt in jede Jackentasche, praktisch fürs Strawanzen. 15 dieser Hotspots der Freien Münchner Kunstszene werden nun in der Ausstellung im Maximiliansforum vorgestellt. Doch wie präsentiert man Räume? Wie lassen sich ihre Konzepte, ihre Energien und auch ihre Schrullitäten vermitteln? Wie schafft man es, dass sie sich hier hinter dem Riesenschaufenster im Maximiliansforum kurzschließen, untereinander und mit der Stadt? So reifte bei Hanna Banholzer die Idee, doch ein wenig bei Daniel Spoerri zu borgen, der das Konzept des sogenannten "Musée sentimental" prägte. Der Schweizer Avantgardist und Mundschenk der Eat-Art hatte in den Siebzigerjahren etliche davon inszeniert. Gegenstände, unscheinbar, alltäglich, persönliche Erinnerungsstücke wurden zu poetischen Objekten, Zeichenträgern geschichtlicher Zusammenhänge. Im Maximiliansforum nun verschaffen sie Münchens freien Kunsträumen eine Bühne, den "Offspace sentimental".

Detailansicht öffnen Etwas Warmes braucht die Kunst: In der Galerie FOE ist es gute Tradition, bei Vernissagen eine Suppe zu servieren. Für die allerdings braucht es Subventionen. (Foto: Janina Totzauer)

Suppenspende erwünscht

Auf fünf kreisrunden gelben Podesten, die sich teils überschneiden, sitzen Kartontürme aus 15 unterschiedlich großen Schachteln. Ein simples, spontan wirkendes Konzept, das Hanna Banholzer mit der Künstlerin Simona De Fabritiis entwickelt hat. Durch das Glas des Riesenschaufensters schaut man so in viele kleine Fenster, die dann noch auf einem großen Videoscreen im Hintergrund gedoppelt werden. In einer der Schachteln etwa liegt ein Fahrradschloss; es erzählt vom Radl, welches das Apartment der Kunst immer seinen taiwanesischen Stipendiaten zur Verfügung stellt. Der Kunstraum Fructa in Neuhausen lässt sich von einer Miniaturausgabe jener grünen Kompott-Tonne aus dem Hinterhof vertreten, nach der er sich einst benannt hat. Das Klohäuschen hat von seinem Standort an der Großmarkthalle den Gipsabdruck eines historischen Abgussstöpsels herüber geschickt, auf rotem Samt unter einer Glasglocke. Dann ist da noch das Suppenspendeglas der Galerie FOE. Bei jeder Ausstellungseröffnung wird dort etwas Heißes, Nahrhaftes gelöffelt. Auf sentimentale Art und Weise erzählt dieses Glas also nicht nur von Gastlichkeit, sondern irgendwie auch von der Essenz der Kunst.

Offspace Sentimental, Maximiliansforum, bis 31. Dezember, permanent einsehbar in der Unterführung Maximilianstraße/Altstadtring, www.maximiliansforum.de.