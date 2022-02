Von czg

Pavillons - sie sind faltbar, aus Plastik, Eisen oder Holz, sie kommen aus dem Baumarkt, gehören zur Expo oder zur Biennale in Venedig. Sie vermehren sich in Parks und Erholungsgebieten, werden als Aussichtspunkte, Kioske oder Cafés genutzt. Mit dem Projekt "Hotel Maya, aggregat M31" wagen die Künstler Rasso Rottenfusser und Oliver Westerbarkey im Maximiliansforum den Umkehrschluss. In ihrer Schau, Eröffnung ist am Mittwoch, 16. Februar, 19 Uhr, lassen sie den Pavillon zu einem nach innen gewandten Aussichtspunkt werden, der jeden kommerziellen Zweck negiert. In Rottenfussers begehbaren Schaukasten setzt Westerbarkey künstliche Landschaftstableaus aus Gras, Steinen oder Ästen.

Hotel Maya, aggregat M31, Rasso Rottenfusser und Oliver Westerbarkey, bis 24. April, Maximiliansforum, Unterführung Maximilianstraße/Altstadtring, 24 Stunden einsehbar, Näheres zum Begleitprogramm aus Vorträgen und Workshops unter www.maximiliansforum.de