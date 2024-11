Ariol, das ist ein kleiner blauer Esel mit Brille, der die Grundschule besucht. Zusammen mit seinem besten Freund Ramono, einem Schwein, meistert er die alltäglichen Herausforderungen des Kindseins. Gemeinsam teilen sie ihre Begeisterung für den Superhelden Hengst Heldenhuf. Ariol ist „ein Esel wie du und ich“, der oft vor den typischen Problemen eines Kindes steht.

Wie ein kleines eigenes Universum, ganz weit weg. So fühlt sich ein guter Comic an. Diese Faszination begleitet Marc Boutavant schon seit seiner Kindheit. „Ich liebe die Kombination von Bild- und Textelementen mit der Szenerie. Linien und Farben nähren das Auge zusätzlich“, sagt er. Für die monatlich erscheinenden Ariol-Geschichten benötigt er zwischen fünf und zehn Tagen. Obwohl Guibert ebenfalls zeichnen kann, übernimmt Boutavant die Illustrationen, da der Autor viele andere Projekte hat. „Es macht mich sehr stolz, diese wunderschönen Geschichten zu illustrieren“, sagt Boutavant.

Und das spürt man. Aus Paris angereist, steht der Zeichner an einem Abend im Oktober in Schloss Blutenburg. Anlass ist die Eröffnung der neuen Ausstellung „Ausgezeichnet! Illustrationen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz“, die von der Internationalen Jugendbibliothek in Kooperation mit dem Institut français Deutschland gezeigt wird. Mit schwarzem Edding in der Hand zeichnet Boutavant gekonnt die charakteristischen Linien seiner Figuren auf ein großes Whiteboard, ohne dabei groß hinsehen zu müssen. Wer versucht, die schwungvollen Striche nachzuahmen, merkt schnell, dass das wesentlich schwieriger ist, als es zunächst erscheint.

Ariol-Zeichner Marc Boutavant in der Comicausstellung "Ausgezeichnet!" in der Internationalen Jugendbibliothek. (Foto: privat/Internationale Jugendbibliothek)

Aber nicht nur Ariol, sondern auch Zeichnungen und Arbeitsprozesse von insgesamt zwölf zeitgenössischen Illustratorinnen und Illustratoren können in den Ausstellungsräumen bewundert werden. Sie alle wurden auf dem französischen Kinderbuchfestival in Montreuil (SLPJ) für ihre Arbeiten ausgezeichnet. Im Foyer des Herrenhauses bietet die Ausstellung einen Überblick über klassische Bilderbuchthemen wie Tiere, Märchen und Jahreszeiten. Besucherinnen und Besucher können in einer Auswahl an Büchern schmökern, und auf Infotafeln werden Hintergründe zu verschiedenen Themen erläutert – etwa zum Begriff Anthropomorphismus. Achtung Spoiler: Damit ist die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an beispielsweise Tiere gemeint, genau wie bei Ariol.

Geht man die Treppe hinauf, erwartet einen im Turm ein besonderes Highlight: eine „lebendige“ Installation von Marc Boutavant, exklusiv angefertigt für die Ausstellung in München. Im Zentrum steht eine Comicsäule mit Ariol-Geschichten, flankiert von zwei detailgetreu nachgebildeten Zimmern von Ariol und Ramono. Die Räume werden abwechselnd mit Musik beleuchtet, und gegenüber läuft ein Video des Superhelden Hengst Heldenhuf. In der schmalen Wehrgang-Galerie erhält man zudem Einblicke in die Entstehung von Comics: Originalskizzen, Storyboards und Skizzenbücher zeigen den kreativen Prozess der Zeichnerinnen und Zeichnern. Eine kleine Leseecke lädt zum Verweilen ein, die hier ausliegenden Comics sind zwar nicht alle, aber viele ins Deutsche übersetzt. Ein interaktives Spiel macht die Ausstellung zudem für Kinder spielerisch erfahrbar.

Auf die Frage nach seiner Ariol-Lieblingsgeschichte sagt Marc Boutavant nur: „Ich liebe fast alle Geschichten gleichermaßen.“ Noch bis zum 6. März kann man Ariol, seine Freunde und die Illustrationen der anderen Comiczeichnerinnen und -zeichner betrachten und in die bunte Welt der Comics eintauchen. Und vielleicht findet man dabei ja selbst heraus, welche Geschichte einen am meisten zum Schmunzeln bringt.

Ausgezeichnet! Illustrationen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz, Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, bis 6. März, ijb/ausstellungen/ausgezeichnet.de