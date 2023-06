"Gesänge von Liebe und Krieg" lautet das Spielzeitmotto der Bayerischen Staatsoper, mit dem sie sich nun in der Reihe "Stelldichein!"an einen historischen Ort begibt: in den ehemaligen Hochbunker an der Blumenstraße, heute Sitz der Architekturgalerie München. Gemeinsam mit der Galerie und den Künstlern Caro Baumann und Johannes Schele entstand die Schau "Rushnyk - Desastres de la guerra": Aus der Ukraine geflüchtete Frauen haben Grafiken von Goya, die Gräueltaten napoleonischer Soldaten zeigen, zu Stickbildern in der traditionellen Technik ihrer Heimat verarbeitet. Zudem zeigt Schele verfremdete Stadtansichten von Kiew aus dem Jahr 2010. Bei der Vernissage am Donnerstag, 22. Juni, ist Musik von Sergej Prokofjew und der ukrainischen Komponistin Anna Korsun zu hören, es spricht Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski.

"Rushnyk" , Vernissage Do., 22. 6., 18 Uhr, Architekturgalerie München, Blumenstraße 22, bis 6. Juli, Karten für den Musikpart unter www.staatsoper.de