Bei Saint-Tropez, da denkt man an die Côte d’Azur, an die Riviera. An die Reichen und Berühmten, die Jahr für Jahr den französischen Badeort beehren oder wie Brigitte Bardot oder Mario Adorf dort lebten. Wen es aber auch wiederholt nach Saint-Tropez verschlug, wegen des Lichts, der malerischen Gassen, das waren Maler wie Paul Signac, Matisse oder Picasso. David Hockney hat dort zeitweise gelebt. Und seit 2001 ist das ehemalige Fischerdorf mit seinen rund 3500 Einwohnern die Heimat von Stefan Szczesny. Der wurde 1951 in München geboren. Er gehörte hier als Künstler einst zu den „Neuen Wilden“ und hat am 9. April, darf man annehmen, seinen 75. Geburtstag groß in Saint-Tropez gefeiert, wo er jahrelang der Nachbar von Mario Adorf war.

Trotz der langen Zeit am Mittelmeer nennt Szczesny aber München noch immer seine „Heimatstadt“. Und hier wird er nun nachträglich zu seinem 75. Geburtstag mit einer Ausstellung geehrt. Die findet im Kunstfoyer der Lebensversicherung (LV) von 1871 statt. Zu sehen sind dort Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Siebdrucke und Lithografien aus den vergangenen 40 Jahren. Was eine große Bandbreite, aber keineswegs Szczesnys gesamtes Schaffen dokumentiert. Denn der Münchner hat auch Skulpturen, Keramiken, Glaskunst, Installationen geschaffen. Vor zwei Jahren sorgte er mit 30 Großskulpturen für Aufsehen, die als Teil von „Tegernsee Art Masters“ rund um den Tegernsee aufgestellt waren.

Ein weiteres Großprojekt: Im Auftrag der „Unesco #Art 4 Global Goals Stilart“ hat Szczesny 2021 auf den Segeln von 17 Schiffen die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN dargestellt. Da ging es mit der Kunst direkt aufs Meer. Bereits 2007 hat der Künstler die Insel Mainau mit Skulpturen, Installationen und Land Art ausgestaltet. Im Jahr 2014 war seine Kunst im Papstpalast in Avignon zu sehen. Und seit ein paar Jahren gestaltet Szczesny Surfbretter. Am 24. September stellt er einen Teil davon zusammen mit dem Surf-Weltrekordhalter Sebastian Steudtner in Monaco aus.

Was all das verbindet, ist der expressive, figurative und sehr farbenfrohe Stil, der Szczesnys Kunst seit Jahren auszeichnet und auch die Ausstellung im Kunstfoyer der LV 1871 prägt. Zu sehen sind dort Stillleben mit Fisch, Melonen, Trauben oder Zitrusfrüchten, Vasen mit einem lächelnden Gesicht. Es gibt maritime und Natur-Szenen, alles mit einem leichten, eleganten Strich gezeichnet oder gemalt. Und sucht man nach Vorbildern für diese lebensbejahende, dekorative Kunst, ist diese wohl am ehesten in der klassischen Moderne, bei Matisse vielleicht oder auch den heiteren Bildern von Picasso zu finden.

Er wolle die Schönheit der Welt zeigen und dabei helfen, „dass man das Licht am Ende des Tunnels noch sieht“, so begründete Szczesny bei der Eröffnung seine Motive. Etwas, das „in unserer Zeit noch wichtiger wird“. Während das ständige Reflektieren von Problemen nicht viel bringe. Die Kunst sei dafür die „perfekte Sprache“, weil sie durch ihre Direktheit ein „sofortiges Glücksgefühl“ erzeugt. Im Gegensatz etwa zur Literatur. Dabei muss man wissen: Szczesnys Eltern waren der Schriftsteller Gerhard Szczesny und die Dramaturgin Martha Meuffels. Tatsächlich hat auch Szczesny viel geschrieben, hat Kataloge und Kunstkritiken veröffentlicht.

Prägender war dann aber doch das Kunststudium bei Günter Fruhtrunk. Zunächst malte Szczesny wie dieser abstrakt, fand dann aber zurück zur Figuration. Im Jahr 1981 organisierte er in der Lothringer 13 die Ausstellung „Rundschau Deutschland“, an der neben ihm etwa Martin Kippenberger und Albert und Markus Oehlen als „Neue Wilde“ teilnahmen. Die Schau erregte Aufsehen und war Szczesnys Durchbruch. Später folgten Stationen in der Karibik, in New York, bis der Künstler in Saint-Tropez sein Glück fand. Ein Glück, das seitdem auch Szczesnys Bildwelt deutlich prägt.

Stefan Szczesny: Farbe und Zeichnung im Licht des Südens, bis Ende Februar 2027, Kunstfoyer der Lebensversicherung von 1871, Maximiliansplatz 5, www.lv1871.de/unternehmen/engagement