19. Oktober 2018, 19:40 Uhr Ausstellung "Mehr Hybris geht nicht"

Mit der Reihe "Gott, die Welt und Bayern" geben die Staatsbibliotheken einen exemplarischen Abriss der bayerischen Kulturgeschichte wider

Von Sabine Reithmaier

Neil MacGregor hat es vorgemacht. In seiner "Geschichte der Welt in 100 Objekten" erzählt der ehemalige Direktor des British Museums anhand von 100 Ausstellungsstücken seines Hauses die ganze Weltgeschichte. Einen ähnlichen Versuch haben nun die zehn regionalen Staatlichen Bibliotheken Bayerns gestartet: 100 Exponate sollen einen exemplarischen Abriss der bayerischen Kulturgeschichte liefern. Schon allein der Titel der Schau verrät, dass es den Institutionen an Selbstbewusstsein nicht mangelt: "Gott, die Welt und Bayern."

"Mehr Hybris geht nicht", räumte denn auch Bernhard Lübbers, ...