Im goldverwobenen Fin-de-siècle Ambiente der historischen Räume der Villa Stuck wollte die neuseeländische Schmuck-Künstlerin Lisa Walker ihre Werke auf keinen Fall präsentieren. Nun betreten die Ausstellungsbesucher das Neue Atelier und werden von einer ungewohnten Frische empfangen. Auf den sattgelb gestrichenen Wänden schweben riesige jadegrüne, blaue, violette Tropfen und Laschen. Der weite Raum atmet Freude, noch bevor man ein einziges Stück wirklich wahrnehmen konnte. Walker hat ihre Broschen, Anhänger und Ketten in kleinen Gruppen mit sicherem Gespür für Ballung und Freiraum, Pointe und Gewicht an die Wände heften lassen. Die Farbfelder werden dabei grenzenlos überspielt. Gelegentlich darf eine kaum fünf Zentimeter große, blumenartige Brosche aus Stahl, Emailborte, Silber, in Klebstoff gebundenem Sand oder Leder alleine in einem der riesigen Farbtropfen ihren Platz behaupten und die Aufmerksamkeit ganz auf sich ziehen.

Größe ist ein Thema von Lisa Walker. Manchmal hat sie Lust, ganz große, vermeintlich untragbare Anhänger zu machen, nur um zu testen, was im Bereich Schmuck noch geht. Kinderbuntbemalte Handys als Fetisch-Kette? Ein Laptop als Anhänger? Ein Collier aus Schafsfell als Reflex auf die neuseeländische Identität? Neugier ist ihre Triebfeder seit 30 Jahren. Neugier auf das, was sich in unserer Welt findet und was unter ihren Augen, durch ihre Hände entsteht, sich entwickelt und Kunst wird, die sich nicht an Museen richtet, sondern an Zeitgenossen, die sich diese Objekte lustvoll zu eigen machen und in die verrückte Welt hinaustragen, aus der sie entnommen wurden. Mit 165 Objekten lädt Lisa Walker zu einer Entdeckungstour ein. Man darf sich wie ein Kind fühlen, das bei einem Streifzug am Strand lauter interessante Dinge entdeckt, die es nicht so ganz einordnen kann, die geheimnisvoll scheinen, unheimlich verlockend und bisweilen auch ein wenig abstoßend wie eine Kette aus präparierten Entenküken - Dinge, über die es schmunzeln kann oder die es mit großem Ernst befragt.

Walker hat in Dunedin, Neuseeland das Goldschmiedehandwerk bei Georg Beer in den Achtzigerjahren von Grund auf gelernt. Die strenge Schule gab ihr Fähigkeiten zu Experimentieren. Auf dem großen Tisch im Erdgeschoss hat Lisa Walker ihre Metall-Experimente aus den frühen Jahren ihrer Selbstständigkeit in Auckland ausgebreitet: winzige Versuchstücke und Broschen aus getriebenen, gewickelten, gerollten Metallblättchen und feinsten Drähten, die wie bizarres Meeresgetier anmuten. Bis heute greift Lisa Walker in den Fundus und nimmt das ein oder andere "Experiment" von damals, oder Bruchstücke davon in neue Arbeiten auf. Oder sie kehrt einfach den Boden ihres Ateliers und ballt den Abfall zu einer neuen Kostbarkeit. Die Frage nach Wert und Wertschätzung ist jedem Schmuck eigen.

1995 kam Lisa Walker nach München, um sechs Jahre lang an der Akademie der Bildenden Künste bei Otto Künzli das Gelernte zu verlernen, neu anzufangen und ihre Freiheit zu entdecken. Lisa Walker interessierte sich nun für Klebstoffe - in der Schmuckkunst häufig verwendet, meist versteckt und verschwiegen. Aber ein Tropfen Kleber mit etwas Goldstaub darinnen ist doch schön! Und so eine halb angetrocknete Schicht aus Erdölderivaten lässt sich rollen. Zusammengehalten von einem schmalen Streifen Feingold, wird daraus eine elegante Brosche, wobei der vergilbende Klebstoff aufs Schönste mit dem blanken alterslosen Metall kontrastiert. In München entdeckte Lisa Walker auch den Überfluss von Spielzeug- und Bastelläden. Puppenarme, Puppenbeine, Legosteine, Plastikspinnen oder Playmobil-Figuren knüpft sie zu langen "Perlenketten" . Ein Stapel blendendweißer Halloween-Gebisse, gehalten von Silberklammern, kann ein beeindruckendes Amulett in Konkurrenzsituationen sein.

2009 ging Lisa Walker nach Wellington zurück. Man kann nur staunen, was seitdem in ihrem überquellenden Atelier entstanden ist und weiter entsteht. Staunen darüber, dass es der Künstlerin gelungen ist, scheinbar spielend, naiv mit dem umzugehen, was Welt so heute bietet. In vielen textilen Kunstwerken verbinden sich auf wundersame Weise Witz und Weisheit miteinander. Etwa die grünen ausgestopften Stoffarme, die sich wärmend um den Hals des Trägers oder der Trägerin legen.

Vorsatz und Konzept vermeidet die Künstlerin. Sie bewahrt sich ihre Spontaneität, mit der sie auf Dinge, Politik und Kunst reagiert. Walker gibt dem Publikum nichts an die Hand außer die Produkte ihrer Fantasie und ihres Handwerks. Das schöne Werkbuch, dass zur Ausstellung in der RMIT Design Hub Gallery entstand, trägt bezeichnender Weise den Titel "Unverlässlicher Reiseführer zum Schmuck von Lisa Walker". Es enthält beiläufig notierte Denkansätze, aber keine Manifeste. "Wenn ein Stück fertig ist, hat es nichts mehr mit mir zu tun", sagt die große Frau mit strahlendem Gesicht und spielt den Ball der Entdeckung und Aneignung zum Betrachter und Liebhaber ihrer betörend freien und frischen Spielart von Schmuckkunst. Vieles bleibt da rätselhaft - auch der Titel der Ausstellung: "She wants to go to her bedroom but she cant't be bothered". Heißt das, dass der Schlaf nur als Störung der kreativen Arbeit empfunden wird? Kinder wollen ja auch nicht ins Bett gehen, wenn das freie Spiel gerade am schönsten ist.

30 Jahre Schmuck von Lisa Walker, bis 7. Juni, Di.-So. 11-18 Uhr, Museum Villa Stuck