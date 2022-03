Von Oliver Hochkeppel

Eine Explosion der Meinungsvielfalt habe man in den vergangenen Jahren erlebt, erklärt Andreas Koll, davon sei auch die Karl-Valentin-Forschung nicht unberührt geblieben. Was sie im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1972, an deren 50. Jahrestag heuer noch die verschiedensten anderen Veranstaltungen erinnern werden, ergeben hat, zeigt jetzt eine von Koll zusammengestellte Ausstellung des Valentin-Karlstadt-Musäums im Innenhof des Isartors. Und so geht das im Zeitalter der alternativen Wahrheiten, nachzulesen eingangs der Ausstellung wie im bei Allitera erschienenen Begleitbuch: "Während etliche eisern behaupten, Karl Valentin wäre bereits verstorben gewesen, versichern andere glaubhaft, sie hätten ihn, eine Leberkässemmel essend, auf der Besuchertribüne gesehen. Wieder andere bestehen darauf, er wäre mit über sieben Minuten Vorsprung Sieger des olympischen Radrennens gewesen. Wenige sind sogar der festen Überzeugung, er hätte, verkleidet als Mark Spitz, sämtliche Schwimmwettbewerbe gewonnen."

Der Valentin hat die Spiele nach München geholt

Eingeteilt in die drei Kategorien "unglaublich", "falsch?" und "wahr!" präsentiert die Schau unter dem Titel "Karl Valentin: Olympia 1972" anhand von Fotografien, Montagen, Dokumenten, Grafiken und Zeichnungen Sensationelles. Wie schon beim Einstieg das Valentin-Foto "auf dem Weg nach Rom zum Olympischen Komitee, um die Spiele nach München zu holen". Wir sehen Karl Valentin beim Training, in einem Vorher-Nachher-Vergleich zum olympischen Radrennen (nochmals) deutlich verschlankt oder nur geahnt "während einer Tauchphase" beim Fünf-Kilometer-Freiwasserschwimmen. Wir erfahren, wie er wegen eines Furunkels das Vielseitigkeitsreiten auslassen musste - so wie er schon 1938 beim "Braunen Band" ausgebremst worden war. Zu sehen ist seine Rolle als Friedensengel und auf zwei Bildern, welche Schuhe er während der Spiele getragen hat - und welche nicht.

Detailansicht öffnen Auch in den Umbau Münchens für die Olympischen Spiele hat sich - so behauptet die Ausstellung im Isartor-Hof - Karl Valentin frühzeitig eingeschaltet, wie zum Beispiel sein Entwurf für den neuen Hauptbahnhof zeigt. Womöglich orientiert sich auch der aktuelle Neubau daran. (Foto: Valentin-Karlstadt-Musäum)

Ein großer valentinesker Spaß ist es also, den sich Koll da macht. Auf die Idee gekommen ist er eines Nachts im Dezember, als er krank geschrieben und ihm langweilig war. Den folgenden Tag hat er darüber nachgedacht, und "am Abend war die Ausstellung im Kopf eigentlich fertig", wie er berichtet. Kein Wunder, sitzt Koll doch an der Quelle. Seit 2009 betreut er das Archiv des Valentin-Karlstadt-Musäums, kennt das ganze Material und hat bereits einige Ausstellungen gemacht. Als Spätberufener, denn eigentlich ist der 65-Jährige aus Garching an der Alz Musiker. Lange war er in den Achtziger- und Neunzigerjahren mit der Band Die Interpreten unterwegs, zuletzt konnte man ihn bei der Gruppe Fünferl an der Seite von Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und Sebi Tramontana erleben. Dazwischen, das war 1998, hat ihn Achim Bergmann zum Trikont-Label geholt, wo er dann - als studierter Volkskundler - die Volkssänger-Reihen betreuen durfte. Und auch 2002 die "Karl Valentin Gesamtausgabe Ton" herausgab - so schließt sich der Kreis zum Valentin-Karlstadt-Musäum. Die "Karl Valentin: Olympia"-Ausstellung ist nun sein Abschiedsgeschenk als Sammlungsleiter: Er geht in Rente und arbeitet gerade seine Nachfolgerin ein.

Wunderbares aus der Kategorie "Höherer Blödsinn"

Es sind freilich nicht nur "fake news" in der Ausstellung zu sehen. Sondern auch einige schöne Erinnerungen an die Olympischen Spiele 72 und die durch sie initiierte Umgestaltung Münchens. Historisches zum ersten U-Bahn-Bau zwischen 1936 und 1938. Und im Kapitel "Karl Valentin erobert die Welt" kann man einige (reale) Beispiele für die schon in den Sechzigerjahren in ganz Europa einsetzende Wiederentdeckung Karl Valentins in Augenschein nehmen. Der Rest fällt dann eher wieder in die Kategorie "Höherer Blödsinn". Etwa die Abteilung, in der es ums Auffinden des Herzens der "Weltstadt mit Herz" geht. Die Beteiligung Karl Valentins und Liesl Karlstadts an der Eroberung des Mondes 1968. Oder auch die mit "Entschuldigung!" überschriebene Tafel mit Kuh-Fotos, die "vermutlich Hacker eingeschmuggelt haben", wie Koll scherzt.

"Die Leute sollen ihre Freude an der Ausstellung haben, sie soll Spaß machen, das ist das Wichtigste", sagt Koll. Bis zum 10. November hat man Zeit, sich diese wahre Valentinade im Innenhof des Isartors anzuschauen.

Karl Valentin: Olympia, Ausstellung des Valentin-Karlstadt-Musäums im Innenhof des Isartors, bis 10. November; das gleichnamige Begleitbuch ist im Allitera-Verlag erschienen.