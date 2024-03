Wie war das doch gleich, als es noch kein Google Maps, kein Street View, kein Google Earth gab? Als man sich nicht mit einem Klick visuell an jeden x-beliebigen Hotspot der Welt beamen konnte? Als es noch nicht so einfach war, jede Stadt zu erkunden, jede Straße einzusehen, jede Küstenlinie zu erforschen? Ist noch gar nicht so lange her, am 8. Februar 2005 war's um genau zu sein, dass Maps in den USA gestartet wurde. Seither hat die Vermessung der Welt durch Satelliten aus dem Weltraum rasant an Fahrt aufgenommen und ist in ungeahnte Dimensionen vorgestoßen. Nicht allerdings in ungekannte Schärfen, wie das Werk "Nadir" von Paul Kolling im Münchner Kunstverein (bis 21. April) zeigt.