Hotelzimmer sind Zwischenräume, die nur vorgeben, ein Zuhause zu sein. Gleichzeitig können sie Projektionsflächen für Sehnsüchte, das Verlockende oder auch Betrügerische sein. Genauso wie der Cyberspace. So sieht das zumindest die an der Münchner Kunstakademie studierende Lia Melissa Wehrs, die vom 11. bis 16. Oktober in einem Zimmer im Hotel Mariandl ausstellt. "Plethora" nennt sie ihre Arbeit, mit der sie das Hotelzimmer "in einen Raum zwischen der Wirklichkeit und dem Cyberspace versetzt". Damit ist sie eine von zwölf Künstlerinnen und Künstlern, die wie in jedem Jahr eine Woche nach dem Oktoberfest ein Zimmer bespielen dürfen. Wobei: Im vergangenen Jahr fand "Zimmer frei" nicht statt, wie sich die seit 2000 von Mehmet Dayi kuratierte Reihe nennt. Stattdessen gab es im Mai 2021 eine zweimonatige "Artists-Residence" im Mariandl. Jetzt mit der gerade zu Ende gegangenen Wiesn kehrt auch Zimmer frei in seiner alten Form zurück. Zu erleben sind künstlerische Experimente, die wie bei "Plethora" mit dem Raum spielen und sich um Themen wie Geburt, Verpuppung, Außen und Innen drehen.

Zimmer frei, Di., 11. Okt., 19 Uhr (Eröffnung), bis 16. Okt., tgl. 12-22 Uhr, Hotel Mariandl, Goethestr. 51