Einige der ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, deren Werke aktuell in der Ausstellung "Ein Brief von der Front - A Letter from the Front" im Haus der Kunst gezeigt werden, sind in den belagerten ukrainischen Städten eingeschlossen oder haben sich in die Grenzgebiete oder Nachbarländer geflüchtet. Nicht alle konnten ihre Festplatten retten. Daher können die 19 Videoarbeiten im Rahmen dieses Projekts, das in Kooperation mit dem Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea in Turin entstand, nur in der Form gezeigt werden, wie sie digital auf Servern, Clouds und Webplattformen gespeichert wurden. Die Schau ist Auftakt zu weiteren Gesprächen zur Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, Russland und Belarus.

"Ein Brief von der Front - A Letter from the Front", Haus der Kunst, bis 5. April, Näheres unter www.hausderkunst.de