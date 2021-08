Was passiert, wenn 30 Millionen alte Gesteinsformationen auf zeitgenössische Kunst treffen, zeigt eine Ausstellung mit Gogotten neben Gemälden von Judith Milberg - und das ausgerechnet in einem Dinosaurier Museum im Altmühltal.

Von Evelyn Vogel, Denkendorf

Sie faszinierten schon den großen Feldherrn Napoleon, der sie sammelte. Und Ludwig XIV., bekannt als der Sonnenkönig, ließ damit sogar Versailles dekorieren. Doch bis heute ahnen wohl nur die wenigsten Besucher der Schlossgärten, was für seltene und uralte Gesteinsformationen sie da als Brunnenverzierungen vor Augen haben: Im Oligozän, vor etwa 30 Millionen Jahren, schufen Naturkräfte aus dem Dünensand bei Fontainebleau steinerne Formen, die heute unter dem Namen "Gogotten" bekannt sind. Doch was heißt bekannt? Vermutlich sind nur die wenigsten Menschen mit Gogotten vertraut. Vor allem solche, die mit Geologie etwas am Hut haben. Seit kurzem jedoch kennen sie auch die Besucher des Dinoparks im Altmühltal. Im dortigen Dinosauriermuseum nämlich werden derzeit 26 Gogotten aus einer französischen Privatsammlung ausgestellt. Und nicht nur diese.

Zusammen mit den Gogotten sind Bilder der Münchner Malerin Judith Milberg zu sehen. Dass diese Kombination alles andere als abwegig ist, zeigt schon der erste Blick in die Ausstellung. Die weich fließenden und strahlend weißen Urformen erinnern, wenn sie so als Solitäre präsentiert werden, sofort an zeitgenössische Kunst. Und glaubt man Errol und Frankie Fuller, den Verfassern einer Publikation, die kürzlich über die Gogotten erschienen ist, dann haben sich Louise Bourgeois, Jean Arp und Henry Moore direkt von den knubbeligen Silikatgebilden inspirieren lassen.

Wohl auch deshalb hatte Michael Völker, Gründer und Geschäftsführer des Dinoparks, die Idee, die bizarren Gesteinsformationen in direktem Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst auszustellen. Ein Brückenschlag zwischen Natur und Kunst, zwischen Ur- und modernen Zeiten sollte es werden. Mon Muellerschoen, die Völker als Kuratorin einlud, dachte sofort an Milbergs Werke, als sie der Einladung in das Dino Museum folgte und das erste Mal staunend vor den Gogotten im Altmühltal stand. Und Judith Milberg? Die wusste sofort, was Gogotten sind, entstammt sie doch einem Geologen-Archäologen-Elternhaus, und war hellauf von der Idee begeistert, ihre neuesten Werke in diesem Rahmen zu präsentieren.

Detailansicht öffnen Judith Milberg mit einer Arbeit im Atelier, die zur Abwechslung mal auf dem Tisch liegt. (Foto: Jorinde Gersina)

Milberg, geboren in München, studierte Kunsthistorikerin und Ägyptologin und seit Jahren als Kunstberaterin tätig, trat erst vor wenigen Jahren auch als Künstlerin in Erscheinung. Zwar hatte sie schon lange auch künstlerisch gearbeitet, mit Farbpigmenten, Tuschen, Kreiden und anderem auf Papier experimentiert. Doch erstmals öffentlich ausgestellt hat sie erst 2017. Viele ihrer Werke sind von biomorphen Formen geprägt. Die Nähe zu den knubbeligen Gogotten ist verblüffend. Fast könnte man meinen, diese hätten Pate gestanden für ihre Bildwelt, als hätte sie die Verschlingungen und Verdickungen dieser Urformen aus Fontainebleau in ihrem Münchner Atelier zweidimensional aufgefaltet und in Farbe auf den hölzernen Untergrund gebracht. Den Titel der Ausstellung "Gogottes und Judith Milberg - Eine Seelenverwandtschaft" könnte man auch dahingehend deuten.

Acht ihrer farbintensiven, großformatigen Bildtafeln aus den vergangenen beiden Jahren hängen in der Ausstellung auf Augenhöhe der Betrachter und in direkten Blickachsen zu den Gogotten. Deren kleinere Exemplare umfassen zwischen 20 und 50 Zentimeter. Die bizarren Formen laden geradezu ein zu einer Fantasiereise. Meint man in dem einen eine Schnecke, eine vollgefressene Schlange aus dem Roman "Der kleine Prinz" oder ein sich kugelndes Gürteltier zu erkennen, so ähneln andere menschlichen Formen: Da scheint ein fetter Buddha zufrieden in sich zu ruhen, hier streckt ein tanzendes Michelin-Männchen seine dick bereiften Arme aus, dort glaubt man sich einer Venus von Willendorf gegenüber. Und in den vielteiligen Objekten könnte man gar das verschlungene Knäuel dicht bewehrter, miteinander ringender Soldaten aus früheren Jahrhunderten erkennen.

Das größte Stück ist eine zweieinhalb Meter große und fast eine Tonne schwere Gogotte

In der Mitte des großen Ausstellungsraums aber, der durch eine mobile Wand optisch vom Rest mit den hauseigenen Exponaten abgetrennt ist, ruht in einer gläsernen Vitrine das Prachtstück der Sonderausstellung: Umgeben von hellem Sand thront hier das wuchtige Gebilde einer zweieinhalb Meter großen und fast eine Tonne schweren Gogotte. Sie gilt als das weltweit größte jemals gefundene Exemplar.

Diese so unbekannten Gogotten sind geologisch gesehen Konkretionen - Anhäufungen von Mineralien, die abgelagertes Sedimentgestein verfestigen. Wie die geheimnisumwitterten Gogotten genau entstanden sind, ob das Wasser bei der Ausformung nach oben stieg oder nach unten floss oder wie sehr Druck eine Rolle gespielt hat, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Man vermutet, dass Quarz aus dem Grundwasser der Region kristallisierte und den Sand früherer Dünen zu skurrilen Formen verfestigte. Jahrmillionen lagen sie unter der Erde in Fontainebleau. Der feine weiße Sand rundum diente Glasmachern als Grundlage. Heute sind die umliegenden Hänge beliebt bei Kletterern.

Detailansicht öffnen Die vier Meter hohe und sieben Meter breite Wandarbeit hat Judith Milberg im Dinosaurier Museum Altmühltal im Dialog mit den Gogotten geschaffen. (Foto: Linus Muellerschoen/Linus Muellerschoen)

Wie ein Pendant zu der großen Gogotte in ihrem Glaskasten hat Milberg eine mehrteilige Arbeit geschaffen, die stark erhöht an der Wand links davon hängt. Als ob sie auf der Suche nach einer Antwort auf die schiere Größe der monumentalen Gesteinsformation gewesen wäre, hat die Künstlerin vor Ort eine vier Meter hohe und sieben Meter breite Wandarbeit in Weiß-Grau und Rot geschaffen. Wie immer hat sie dabei auf dem Boden gearbeitet, hat Farbpigmente mit Kreiden, Kohlen und anderen Essenzen miteinander vermischt, um diese pudrige Haptik zu erzielen, die so markant ist für ihre Werke. Und wie immer hat sie die Farben dann mit ganzer Körperkraft in das Holz eingearbeitet, bis satte Pigmentschichten transparenten Flächen gegenüber standen. Nie glänzend, aber immer leuchtend. Und gerne erzählt Judith Milberg, wie "Rocky", das riesige Skelett eines Baby-Dinos und das It-Piece des Museums im Altmühltal, dabei immer im Hintergrund stand und ihr über die Schulter schaute. Eine nette Anekdote, die bei der gut besuchten Eröffnung am Rande die Runde machte und für Heiterkeit sorgte.

Das Ergebnis ihres wochenlangen prozesshaften Arbeitens: Mächtige Verschlingungen, die sich über drei ebenfalls nicht ganz kleinen Gogotten aufspreizen und beinahe zu tanzen scheinen. Ein Gesamtbild, in dem die beiden Teile der Ausstellung so sehr verschmelzen, dass man sich unwillkürlich fragt, ob der Monumentalarbeit von Judith Milberg nicht etwas fehlen wird, wenn die Gogotten wieder zu ihrem Privatsammler heimgekehrt sein werden?

