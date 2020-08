Von Sabine Reithmaier

Die Wallfahrt dauert nicht lang. Aber die wenigen Meter im sanft fließenden Zwielicht des Pavillons genügen, um sich der dämmrigen Stille hier bewusst zu werden. Draußen leuchtet intensiv der Beuerberger Klostergarten. Innen sprießen graue Eisenblumen aus einem dunklem Boden, bizarre Zufallsgewächse aus Eisenspänen, ihr Aussehen bestimmen Magnete. Dann steht man vor der Schwarzen Madonna. Rechts trägt sie das Kind, in der linken Hand hält sie, anders als das Altöttinger Original, keine Lilie, sondern einen Halm mit Blütenrispen.

Bettina Dittlmann war 2018 überrascht, als ihr das Diözesanmuseum Freising vorschlug, eine Madonna zu bekleiden. Dittlmann ist eigentlich eine vielfach ausgezeichnete Schmuckkünstlerin, eben hat sie für eine Brosche den Danner-Preis, einen der wichtigsten Preise für Kunsthandwerk, erhalten. Aber das Thema fasziniert sie sofort. Altötting kannte sie gut. 1964 in Passau geboren und in Mühldorf aufgewachsen, hatte sie mit ihrer frommen Mutter die Gnadenkapelle oft besucht. Als Kind habe sie die glitzerende Dunkelheit gefesselt, die Stille, der Geruch, die Schwärze, erzählt sie bei der Eröffnung der Ausstellung. Daher war schnell klar, dass es eine Schwarze Madonna sein musste. "Ich wollte, dass sie so schwarz ist, dass man sie nicht sieht."

Die Frage, wie sie ihre eigene Geschichte, einen Zeitbezug in die Arbeit packen sollte, trieb sie lang um, davon zeugen auch die vielen Zeichnungen und Notizen im schön gestalteten Katalog. In Altötting studierte sie die Gewänder der Madonna, die je nach liturgischem Anlass mit kostbaren "Gnadenröckln" bekleidet wird. Was sie sofort wusste: Sie wollte weder Brokatstoffe noch Goldstickereien. Aber in den Stoffschränken des Kloster Beuerbergs fand sich nichts, was ihr für den Schutzmantel geeignet schien. Bis sich die Volkskundlerin Anastasia Czerny an das schwarze Leinen erinnerte, das ballenweise im Haus lagerte: den "Genehmigten Verdunklungsstoff Kenn-Nr. RL3 42/16J", mit dem die Salesianerinnen im Zweiten Weltkrieg die Fenster verdunkelten, um sich vor Fliegerangriffen zu schützen. Genau das richtige Material für Dittlmann in einer Zeit, in der so viel Krieg und Flucht um uns herum stattfindet. Die Zertifizierungsnummer ist in Marias Mantel noch zu lesen.

Die Figur selbst ist eine nachgeschnitzte Kopie der Altöttingerin, wie sie laut Christoph Kürzeder, Direktor des Diözesanmuseums, bis ins 20. Jahrhundert in zahlreichen Bauernstuben stand. Auf dem Kopf trägt sie eine achtzackige Krone, ein wildes und doch immens filigranes Gebilde aus Drähten und Stein-, Glas- und Perlensplittern. Jeder einzelne, ob Granat, Türkis, Pyrit, Diamant oder Brillant, habe eine Bedeutung für sie, sagt Dittlmann. Noch wichtiger für ihre Kunst: der Neodym-Magnet, auf dem eine Scheibe mit der Inschrift "Maria hilf" ruht. Als Tochter eines Elektroingenieurs spielte sie in der Werkstatt des Vaters mit Magneten, gründete mit dem Bruder sogar eine Band namens Magnetum.

Heute kommt ohne Neodym-Magnete kaum ein elektronisches Gerät aus. Vor ein paar Jahren entschied sich Dittlmann, nicht mehr stabil, sondern mobil, also vergänglich zu arbeiten und nutzte dafür die ererbten Magnete. Die so entstandenen Formen lassen sich mit einem Wischen auflösen. Das passe in unsere Zeit, in der alles im Wandel sei, Religion und Gesellschaft zerfielen, findet sie. Oder wie sie es unter einem Linoldruck der Madonna, abgebildet im Katalog, notiert hat: "Alles löst sich auf, es hält nur noch scheinbar zusammen."

Auf Marias Mantel hat sie Ringmagnete genäht. Das Nähen mit Eisennadeln auf schwarzem Grund erwies sich als unmöglich. Also schmiedete sie zwei goldene Nadeln. Eine davon steckt noch im Mantel. Weitersticken wäre jederzeit möglich.

Bettina Dittlmann, Die Kleider der Maria, bis 1. November, Sonderausstellung im Gartenpavillon, Kloster Beuerberg