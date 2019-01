21. Januar 2019, 18:37 Uhr Ausstellung geplant Heimat für die Kunst

Die Künstlerin Ute Hillig wohnt vorübergehend bei ihrem Freund in Ausgburg, der "Wächter" und andere Werke von ihr lagern in München.

Ute Hillig ist auf Wohnungssuche - bisher vergebens

Als Ute Hillig ihr Abteil aufschließt, schaut ihr der Wächter entgegen. Wobei, schauen trifft es nicht ganz, der Wächter ist dick eingemummelt in Luftpolsterfolie und Packpapier, und man kann, ähnlich wie bei den winterlich daunenjackenverpackten Menschen, seine Form nur ungefähr erahnen. So eingepackt erinnert er nahezu sommerlich an ein Zitroneneis, das aus einer Waffel quillt.

Ute Hillig, 56, ist Künstlerin, und sie hat den Wächter geschaffen, eine Figur aus weißem Papier. Wächter, erklärt sie, so heiße er, weil er aufpasse, "was ringsum geschieht". Sie ist an diesem Tag gekommen, um ihn abzuholen, genauso wie weitere Figuren und Bilder, die den ganzen Februar über in einer Ausstellung im Gewerkschaftshaus an der Schwanthalerstraße zu sehen sein werden.

Seit drei Monaten hat sie das acht Quadratmeter große Abteil im Lagerhaus an der Landsberger Straße gemietet. Sie hatte in Allach in einem alten Abbruchhaus gewohnt. Das war einerseits toll, "weil ich da großflächig arbeiten konnte". Es war aber eben auch zeitlich beschränkt. Sie musste also umziehen, und weil sie in München partout keine Wohnung fand, hat sie sich erst einmal bei ihrem Freund in Augsburg einquartiert. Auch er ist Künstler, einst haben sie zusammen an der Akademie der Bildenden Künste studiert. "In München schaut man ja nicht eine Wohnung an", sagt Ute Illig, "sondern der Vermieter schaut einen an".

Nun ist es aber so, dass München ihre Heimat ist - hier ist sie geboren, hier hat sie immer gelebt, hier sind ihre sozialen Kontakte, hier ist ihr beruflicher Mittelpunkt. Hier will sie eigentlich auch nicht weg. 260 Euro im Monat bezahlt sie nun für diese auf acht Quadratmeter geschrumpfte Heimat, in der sie Bilder aus drei Jahrzehnten und neue Skulpturen, Werkzeug und Staffeleien lagert.

Acht Wohnungen hat sie besichtigt - keine Chance. Sie könnte bis zu 1000 Euro bezahlen. "Es muss sich was finden lassen. Ich geb' nicht auf."