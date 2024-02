Eine kleine Ausstellung in der Münchner Residenz erinnert an den bedeutenden Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell.

Von Sabine Reithmaier, München

Die Ausstellung, mit der die Bayerische Schlösserverwaltung in der Residenz den "bedeutendsten deutschen Gartenkünstlers des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts" (Pressemitteilung) würdigt, ist nicht besonders groß. Auch die Abzweigung in den Saal der Sonderschau könnte man leicht verfehlen, würde nicht Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823) selbst an der Eingangstür stehen. In den Händen trägt der Papp-Doppelgänger dessen Markenzeichen, den von ihm erfundenen, mannshohen Zeichenstab.