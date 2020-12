Von Egbert Tholl

Das Bild heißt "Auf Händen getragen", und der Titel könnte schon stimmen, denn schließlich sieht man darauf eine große Person und eine kleine Person, ein Kind und einen Erwachsenen, innig, die Gesichter nah beieinander. Auf Händen tragen, das heißt auch, alles für den anderen zu tun, in der Freiheit des Willens. Aber irgendetwas kommt bei diesem Bild noch hinzu, was die Gedanken weiter führt zu einer Geschichte, die im Kopf entsteht. Denkt man literarisch weiter, kommt man vielleicht zu Goethes "Erlkönig", aber das muss nicht sein. Die zwei Gesichter, halb einander zugewandt, sind lieb, weich, warm. Brauner Stoff umhüllt die Oberkörper, lässt die Konturen verschwinden. Die Beine der großen Person schauen blau aus dem Umhang heraus, skizziert, unfertig. Und daneben, neben den beiden, ein roter Strich, wie zufällig da hingemalt.

Was sagt der? Eine weitere Irritation. Das Bild erzählt viel von Liebe, aber vielleicht auch von deren Bedrohung. Es ist unendlich zart, poetisch.

Einer von sehr vielen seltsamen Umständen, die gerade herrschen, ist jener, dass zwar die weitläufigen Museen überall geschlossen haben, Galerien aber geöffnet bleiben dürfen. Weil man dort etwas kaufen kann, mithin sind sie also ein Geschäft. Sie können aber auch einfach Orte sein, an denen man sich, ohne allzugroßen Kaufzwang vielleicht, in Bilder versenken kann. Die Galerie Stefan Vogdt ist so ein Ort; seit Herbst 2019 ist sie in der Galeriestraße am Hofgarten beheimatet, davor war sie 40 Jahre in Schwabing zuhause. Und hier nun hängen die Bilder von Christina Bock.

Es ist ihre dritte Einzelausstellung. Früher einmal war sie Schauspielerin, spielte am Düsseldorfer Schauspielhaus und am Residenztheater. Ihr Mann, Rainer Bock, spielt immer noch, vor allem dreht er Filme. Sie malt. Wundervoll. Christina Bock besitzt die Gabe, aus wenigen Strichen eine Welt entstehen zu lassen. Wollte man Vergleiche suchen, man fände sie vielleicht bei Paul Klee und noch mehr bei Alberto Giacomettis Zeichnungen, aber was sollen Vergleiche, man hat ja hier ihre eigenen Werke.

Viele ihrer zarten Figuren wollen hoch hinaus, ein Bild heißt auch so. Aber es ist kein Streben nach banalem Erfolg, es ist ein Hinaus des Geistes und der Fantasie. Und deswegen regen die Bilder den eigenen Geist zu einem Hinaus an. Will man verharren, dann schaut man sich den Elefanten an. Den gibt es hier auch. Wie eine Kinderzeichnung.

Christina Bock, Galerie Stefan Vogdt, Galeriestraße 2, noch bis 17. Dezember