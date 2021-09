Der Kunstherbst in München startet mit dem vielfältigen, internationalen Programm von "Various Others". Viele Galerien, Museen und Off-Spaces öffnen ihre Ausstellungen, es gibt aber auch Musik und Performances.

Von Evelyn Vogel

‹ › Stefan Tcherepnin mit meta-immersiven Installationen: Der 1,80 Meter große Cadisyphos with Baggages (2019) aus Kunstpelz mit handbestickten Stoffaugen steht in der Galerie "Jahn und Jahn". Bild: Stefan Tcherepnin/Courtesy of Galerie Francesca Pia, Zurich

‹ › Veronika Hilger studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ihre Ölarbeiten (hier: Ohne Titel, 2020) stellt sie bei Sperling aus. Bild: Sebastian Kissel

‹ › Florida zeigt "BURNING IXXUES", eine umfangreiche Sammlung von Zines, entstanden während sozialer Bewegungen weltweit. Darunter auch "Freedom-Hi" (Druck, 2020) des Kollektivs Zine Coop aus Hongkong. Bild: Zine Coop Wird geladen ...

Auch wenn der Titel es vielleicht nahe legt, aber verstecken müssen sich die Veranstaltungen am Vorabend zum Eröffnungswochenende von Various Others bestimmt nicht. Mit der Präsentation des Werks "Camouflage" von Olaf Nicolai auf dem Max-Mannheimer-Platz vor dem NS-Dokumentationszentrum startet am Donnerstag, 9. September, um 18 Uhr die diesjährige, auch im öffentlichen Raum sichtbare Ausgabe. Parallel dazu gibt es die erste Sound Performance einer Reihe im Haus der Kunst. Alle beteiligten Galerien, Institutionen und Off-Spaces werden am Freitag, 10. September, um 18 Uhr ihre Ausstellungen eröffnen. Spätestens dann wird der Kunstherbst in München Fahrt aufnehmen.

Es ist die vierte Ausgabe von Various Others, einer Initiative, die 2018 als Fortsetzung des "Kunstwochenendes" und parallel zur Open Art startete, um den Kunststandort München zu stärken. Seither hat sich dieser Zusammenschluss einiger Privatgalerien mit nicht-kommerziellen Institutionen (Kunstverein, Kunstraum, Lothringer 13-Halle und Espace LV) und unabhängigen Künstlerräumen (Loggia, Florida 13, Fructa Space und Ruine) sowie einigen Museen (Brandhorst, Sammlung Goetz, Haus der Kunst, Lenbachhaus, NS-Dokuzentrum, Pinakothek der Moderne und Villa Stuck) und dem Auktionshaus Karl & Faber etabliert.

Jedes Jahr wird das Programm etwas dichter und ambitionierter, und es dauert länger, auch wenn das Eröffnungswochenende naturgemäß die meisten Veranstaltungen bietet. Aber man begreift die Initiative als etwas, das den ganzen Kunstherbst über Besucher nach München locken soll und deshalb gehören bis 10. Oktober zahlreiche Künstlergespräche, Performances, Buchvorstellungen, Musikprogramme, die Eröffnung der Ausstellung "Metamorphosen" von Heidi Bucher im Haus der Kunst (16. September) sowie ein "Denkraum Deutschland" in der Pinakothek der Moderne (2. Oktober) zum Programm von Various Others.

‹ › Bea Schlingelhoff im Kunstverein. In ihrer Ausstellung "No river to cross" befasst sie sich mit der NS-Geschichte des Kunstvereins. Bild: Gunnar Meier

‹ › Mythologisch aufgeladen und inspiriert von greco-romanischen Reliefs gehört Jannis Marwitz zu einer neuen Generation von figurativen Ölmalern. Hier: The Net aus dem Jahr 2019. Bild: Jannis Marwitz and Damien & The Love Guru, Saint-Gilles

‹ › "My Future is not a Dream" im Espace Louis Vuitton zeigt eine Auswahl von Werken der chinesischen Künstlerin Cao Fei. Darunter auch die Simulation "A Second Life City Planning", in dem sie 2007 eine virtuelle Stadt entworfen hat. Bild: Courtesy of Cao Fei and Vitamin Creative Space, Guangzhou, China

‹ › Die Monobrow-Performance des Kollektivs Slavs and Tatars in der Pinakothek der Moderne. Wer will, kann sich in der "Brow Bar" eine eben solche Mono-Braue verpassen lassen. Bild: Pinakothek der Moderne Wird geladen ...

Kern des Ganzen ist die Kollaboration der Galerien und Off-Spaces mit Pendants von außerhalb, um über den Tellerrand zu schauen und etwas mehr Internationalität in die Stadt zu bringen - was in Zeiten von Corona kein einfaches Unterfangen war und ist. Aber immerhin: innerdeutsch sind bei den diesjährigen Various-Others-Wochen Partner aus Leipzig, Berlin und Düsseldorf dabei, international sind Galerien aus Österreich, Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz vertreten, und sogar aus Hongkong und den USA konnten mehrere Galerien und Partner gewonnen werden. Verstecken muss man sich also wirklich nicht.

Various Others München, ab 9. Sep., www.variousothers.com