Von Eric Hartmann

Auf der weißen Leinwand schlängelt sich ein langer LED-Schlauch, fixiert von Nägeln, die in die raue Oberfläche getrieben wurden. Er beginnt am unteren Ende der Leinwand, erhebt sich, krümmt sich in Schlaufen und Halbkreisen, um dann erneut nach unten zu entschwinden. An seinem Ende ein Kabel mit Schalter, das in eine Steckdose führt. Wenn sie angeknipst werden, leuchten die gelegten Pfaden in kräftigen, hellen Farben und machen dem Ausstellungstitel "Neon - weibliche Lichtgestalten" alle Ehre.

Der gelernte Illustrator Florian Riemerschmid, dessen Lichtgestalten in der Ausstellung gezeigt werden, will sich nach 15 Jahren beim Fernsehen jetzt ganz auf seine Kunst konzentrieren. Das Illustrieren sieht er dabei als Kunstform, seine Illustrationen sind abstrakt, farbenfroh, minimalistisch. "Ich versuche, mit wenigen Strichen viel auszusagen", sagt Riemerschmid. "Je reduzierter desto schöner". So stehen am Anfang seine Illustrationen häufig wenige Pinselstriche oder Farbkleckse. Sie dienen als Inspiration und erwachen durch ergänzte Konturen als bewegte Figuren zum Leben.

Diesen Ansatz überträgt Riemerschmid mit "Neon" in ein neues Medium. Bei der Arbeit mit LED-Schläuchen liegen Abstraktion und Minimalismus nahe, denn die Schläuche lassen sich nur begrenzt verformen. Besonders reizt ihn dabei der Gegensatz zwischen der starren, festen Neonröhre, die als Inspiration für das Neonlicht einfließt, und den bewegten, aus einem Guss fließenden Motiven. Er versteht "Neon" als Hommage an die Achtzigerjahre, in denen Neon-Röhren und Neon-Farben im Trend lagen. Die Lichtgestalten haben einen längeren Fertigungsprozess hinter sich. Am Anfang stehen Skizzen der Motive, die digital bearbeitet und in der richtigen Größe ausgedruckt werden. Die Ausdrucke dienen dann als Vorlagen bei der Positionierung der LED-Schläuche.

Die Lichtgestalten beschränken sich dabei ausschließlich auf weibliche Figuren und Posen. Nicht umsonst nimmt Riemerschmid diese Fokussierung vor: Während männliche Körper oft starr und kantig seien, seien weibliche Körper immer in Bewegung. Diese Bewegung wolle er auffangen und abbilden, sowohl in seinen Illustrationen als auch in der Ausstellung. Ihm sei dabei wichtig, die Vielfalt an Facetten zu zeigen und Frauen "in ihrer wunderbaren Schönheit zu respektieren".

Die Idee für die Ausstellung entwickelte der Illustrator während der Zeit der starken Corona-Beschränkungen, die er für seine Arbeit nutzte. Riemerschmid ist davon überzeugt, dass Illustrationen trotz der momentanen Lage "wieder schwer im Kommen" sind und hofft, dass seine Branche nicht so stark unter den Folgen der Pandemie leiden wird. Die Ausstellung "Neon - weibliche Lichtgestalten" läuft noch bis zum 31. Juli und lädt dazu ein, sich vom Künstler einen Einblick in die Welt bewegter Illustrationen und bunter Gestalten geben zu lassen.

Neon - weibliche Lichtgestalten, bis Freitag, 31. Juli, täglich von 15 bis 20 Uhr, Milchstraße 4