Noch bis Ende April nächsten Jahres können Kinder und ihre Familien im Biotopia Lab in die Architektur von Tieren eintauchen. Die Wanderausstellung „Architektierisch“ aus dem Kindermuseum in Graz spricht explizit Familien und Kinder an. „Wir wollen dazu anregen, sich hineinzudenken in eine andere Welt“, sagt die Ausstellungsmanagerin und Leiterin des Biotopia, Ursula Wöst. Seit fast zehn Jahren können die Besucher dieser Ausstellung an den verschiedensten Standorte, spielerisch und gemeinschaftlich die Welt der Tiere und ihre besonderen Bauten erforschen.

Im Vordergrund stehen vier analoge Stationen, die alle einem ähnlichen Konzept folgen: Anhand von Video- und Audiostationen und einem Mitmachort wird dargestellt, wie sich Tiere ihr Zuhause bauen. Wie wohnen Orang-Utans? Wie bauen sich Termiten ihr Zuhause? Und welche Analogien gibt es diesbezüglich zum menschlichen Wohnraum? Eines der Bilder zeigt etwa das selbst gebaute Baumhaus einer kleinen Orang-Utan-Familie – zwei Schritte nach rechts und das menschliche Pendant erscheint. Hier wird buchstäblich zu einem Perspektivwechsel angeregt.

Detailansicht öffnen Termiten bauen ihre Hügel in die Höhe. Wie schwierig es ist, hier Stabilität reinzubringen, kann man mit kleinen und großen Klötzen versuchen. (Foto: Naturkundemuseum Bayern mit Biotopia Lab)

Nachdem bei der Mitmach-Station fleißig am eigenen Baumhaus gebaut werden kann, wird an anderer Stelle die Welt der Termiten erforscht. So klein die Tiere sind, so gigantisch sind vergleichsweise die Hügel, die sie bauen. Richtige Hochhäuser sind das – gemessen an der Größe der Tiere. Auf wenig Fläche kann man mit kleinen und großen Klötzen versuchen, möglichst weit in die Höhe zu bauen. „Das kommt super gut an. In stundenlanger Arbeit werden hier die größten Hochhäuser gebaut, die man sich vorstellen kann“, sagt Ursula Wöst. Die Video- und Audiostationen, die barrierefrei sind, zeigen, wie sich verschiedenste Tiere ihren Wohnraum erschaffen.

Detailansicht öffnen Auch Schwaben sind beim Nestbau echte Könner. Aus Lehm und Pflanzenteilen formen sie kleine Klümpchen, die sie zum Nest zusammenkleben. (Foto: imago classic/imago images/blickwinkel)

Schwalben sind richtige Könner beim Nestbau. Aus Lehm und Pflanzenteilen formen sie kleine Klümpchen, die sie an Hauswände oder unter Dachvorsprünge kleben, bis ein halbkugelförmiges Gebilde mit Einflugöffnung entsteht. Nur eines von unterschiedlichen Baumaterialien, die hier mit Schwarzlichttaschenlampe, roter Lupe und Spiegeln entdeckt werden kann.

Detailansicht öffnen Wenn es wie kein passendes Uferstück gibt, an dem ein Erdloch gegraben werden kann, bauen sich Biber hohe Burgen aus Ästen und Erde. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

In einer vierten Station sind die Biber-Bauten dran. Kinder können auf verschieden dicken Holzbrettern hobeln und feilen oder eine Brücke nach dem Konstruktionsprinzip der Nager nachbauen. Eine Tüftelaufgabe für die etwas Älteren. Riesenblattschrecken, Seidenraupen und andere kleinen Insekten können live beobachtet und erkundet werden.

Detailansicht öffnen Wer keine Berührungsängste hat, kann Riesenblattschrecken und andere kleinen Insekten hautnah beobachten. (Foto: Andreas Heddergott/Naturkundemuseum Bayern mit Biotopia Lab)

„Das ist mal ein ganz anderer Zugang zu naturwissenschaftlichem Wissen. Informationen stehen hier nicht im Vordergrund, sondern das Erkunden und Selber-Aktivwerden“, sagt Wöst. Sogenannte Lab-Pilots, studentische Hilfskräfte aus verschiedenen Fachrichtungen, stehen an den Stationen und liefern vertiefende Informationen und Wissenswertes. Texttafeln finden Besuchende hier kaum. „Eltern und Kinder unterschiedlichster Altersgruppen basteln hier gemeinsam. Auch zusammen mit den Piloten. Dadurch kommen alle ins Gespräch, ein besonderer Austausch“. Es wird also eifrig kreiert und diskutiert, probiert und erkundet.

Apropos Pilot: Am Eingang steht ein Flugsimulator, der besonders bei Kindern gut ankommt. Der bleibt dauerhaft dort und wird für das neue Museum getestet. Auch das Fliegen hat sich der Mensch schließlich von den Tieren abgeschaut.

Architektierisch, Naturkundemuseum Bayern mit Biotopia Lab, bis 30. April, Botanisches Institut, Menzinger Str. 67, 80638 München, Freitag 13–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr, Anmeldung für Schulklassen unter Telefon 089/179589120, biotopia.net