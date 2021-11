Eine Ausstellung in den Antikensammlungen zeigt, welche Auswirkungen die bedeutende Seeschlacht zwischen Griechen und Persern auf die goldene Epoche der griechischen Antike hatte.

Die Seeschlacht von Salamis, die vor 2500 Jahren, im September 480 vor Christus stattfand, gilt nicht nur als eine der bedeutendsten Seeschlachten im Mittelmeerraum in der Antike, sie markiert auch einen bedeutenden Wendepunkt in der europäischen Geschichte. Mit dem Sieg der Griechen endete das persische Expansionsbestreben auf dem europäischen Festland, die goldene Epoche der griechischen Antike wurde eingeläutet. Athen und andere griechische Städte erlebten einen phänomenalen Aufstieg auf politischem wie kulturellem Gebiet, insbesondere im Bereich der Kunst und der Architektur. Die Staatlichen Antikensammlungen stellen nun der Ausstellung "Salamis 480" die Schlacht, ihre Vorgeschichte und ihre Folgen in einen größeren historischen, kulturhistorischen und kunstgeschichtlichen Zusammenhang. Zu sehen sind archäologische Funde aus bedeutenden Museen der Welt sowie dreidimensionale Modelle.

Salamis 480, Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz, 17. Nov. bis 13. März, 2-G-Regel und FFP2-Maskenpflicht