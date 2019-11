Wenn man sich Harald Lesch einlädt, dann ist klar, dass es nicht kuschelig wird. Der Physiker und Naturphilosoph ist einer, der den Klimawandel mit Zahlen und deutlichen Worten zu belegen weiß. Viel Optimismus verbreitete er angesichts von Bildern schmelzender Pole und großflächiger Brände am Donnerstagabend in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) tatsächlich nicht. Hitzewellen in Alaska, schwarzer Ruß auf weißem Eis, Methan aus auftauendem Permafrost, das alles beschleunige den Klimawandel, erklärte er. Scharf kritisierte Lesch die Regierung in Berlin: Es sei erstaunlich, wie langsam sie dort agierten, man hätte ein ganz anderes Klimapaket verabschieden müssen. In Europa werde es kontinuierlich wärmer werden, prophezeite er den Anwesenden.

Rund 250 Menschen waren in der LMU zusammengekommen, an der Technischen Universität (TU), in die Leschs Vortrag übertragen wurde, etwa 150. Die Gruppe "Students for Future München", in der sich Studierende beider Unis organisieren, hatte den Physikprofessor als Keynotespeaker ihrer Versammlungen eingeladen - als Einstimmung auf ihre Forderungen, die sie an ihre Präsidien stellen. Sie wollen unter anderem eine "fachspezifische Einbindung von Klimagerechtigkeit in die Curricula, um Konzepte des Klimaschutzes an zukünftige Entscheidungsträger zu vermitteln. Universitätsintern sollen "Green Offices" eingeführt und die bereits bestehende Stabstelle für Nachhaltigkeit an der LMU ausgebaut werden. Vor allem aber wollen sie eine "demokratische Partizipation" an der Hochschulpolitik, damit sich endlich etwas bewegt in ihrem Sinne. Ein nächster Schritt: Gespräche mit den Präsidenten Bernd Huber und Thomas Hofmann.