Es ging um Leidenschaft, darum, was einem wichtig ist, wofür jeder einzelne von uns brennt. Das wollte der Berliner Konzeptkünstler Jan Kuck von den Münchnern im Vorfeld wissen. Und die gaben in Zeiten, da das Coronavirus immer näher rückte und die Menschen immer nachdenklicher machte, bereitwillig Auskunft. In Form einer Leuchtschrift begleiteten die Antworten in der vergangenen Woche Kucks interaktive Kunstaktion "Burning River" an der Isar. Mit dem Projekt, das spektakulär und poetisch zugleich anzusehen war, tauchte Kuck den Fluss bei der Praterinsel in ein Licht- und Farbenmeer, das viele Besucher zum Innehalten - und zum Fotografieren anregte. Nun lädt seine Galeristin alle, die diesen Moment festgehalten haben, ein, bis Freitag, 20. März, 20 Uhr, ihr schönstes Foto einzusenden, und zwar per Mail an Isabel@Bernheimer.com. Der Jury gehört unter anderen der international renommierte Fotograf Sebastian Copeland an. Das beste Motiv wird als Sonderedition von Jan Kuck in einer Fünferauflage herausgebracht. Der Gewinner erhält den vom Künstler signierten Erstdruck. Sicher eine schöne Erinnerung an einen poetischen Moment in hektischen Zeiten.