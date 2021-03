Von Jan Christoph Freybott

Wenn Lena Libon von ihrem anstehenden Abitur erzählt, von ihren Wettbewerben und ihrem Schülerstudium an der Technischen Universität, dann wirkt das alles wie ein Klacks. Der Stress, der in diesen Tagen so viele Schülerinnen und Schüler erfasst - Lena Libon, 17, ist er nicht anzumerken.

Die Münchnerin geht in die zwölfte Klasse des Michaeli-Gymnasiums, im Sommer ist sie fertig. Doch die schulischen Hürden reichen Lena Libon schon seit Langem nicht mehr aus. Seit Jahren fährt Libon deshalb zu Mathematik- und Informatik-Wettbewerben, schreibt Klausuren an der Uni, arbeitetet an Projekten, auch im Ausland. In diesem Jahr dann der große Coup. Libon nimmt wie 1 200 andere Schüler am Bundeswettbewerb Mathematik teil - und gewinnt. Unter den zwölf Siegern ist sie die einzige Frau. Eine Erfolgsgeschichte, die auch an ihrer Schule für Aufsehen sorgt. Wie ist Lena Libon so weit gekommen?

Der eine Grund, weshalb Lena Libon zur Mathematik fand - es gibt ihn einfach nicht. Die Freude am Rechnen, die sie schon in der Grundschule erfasste. Die Eltern, die beide Professuren im naturwissenschaftlichen Bereich innehaben. Der Wahlunterricht für Interessierte, in dem sie von der siebten Klasse an Aufgaben löste, die über den Mathematik-Lehrplan hinausgehen. Zusammen saßen sie am Tisch und brüteten über den Aufgaben, diskutierten Lösungsansätze, erinnert sich Libon: "Das fand ich cool", sagt sie.

Im Wahlunterricht heißt ihre Lehrkraft Andrea Bierschneider-Jakobs, und auch in dieser Gruppe der Talentierten fiel Lena Libon bald auf. "Sie ist schon eine echte Ausnahmeschülerin", sagt Bierschneider-Jakobs, die Lena Libon fortan unterstützt, Förderangebote wahrzunehmen und an Wettbewerben teilzunehmen.

Und dann ging es los. Seit der siebten Klasse nimmt Libon an Mathe-Olympiaden teil, es folgen diverse Landeswettbewerbe, später Bundeswettbewerbe in Informatik, künstliche Intelligenz und - schließlich - Mathematik. Im Mathematikunterricht ist sie manchmal unterfordert. Sie nutzt die Zeit, um an Aufgaben für Wettbewerbe zu arbeiten oder ihren Mitschülern zu helfen. Auch diese soziale Komponente hinterlässt bei ihrer ehemaligen Lehrerin einen Eindruck. "Sie lässt sich nie anmerken, dass sie ein Stück weiter ist", sagt Bierschneider-Jakobs.

Gemeinsam haben Bierschneider-Jakobs und Libon nicht bloß ihre Faszination für Mathematik, sondern auch, dass sie dabei vor allem männliche Mitstreiter haben. Man nehme sie schon wahr, die Männerdominanz in der Mathematik, sagt Lena Libon. Selbst noch in ihrer Generation. "Ich glaube, Mädchen werden an diese Bereiche einfach nicht so stark herangeführt", bedauert sie. Doch ob das noch lange so bleibt, da ist sich Libon nicht ganz sicher. Immer mehr Mädchen sehe sie bei den Wettbewerben. Auch eine gute Freundin fährt mit ihr regelmäßig hin.

Klar ist, dass Lena Libon nach dem Abitur Informatik an der TU studieren will, gefördert wird sie von der Studienstiftung des deutschen Volkes - ein Bonus, den ihr der Sieg beim Bundeswettbewerb einbrachte. Auch ein Aufenthalt beim Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn steht noch aus. Später will sie sich auf künstliche Intelligenz spezialisieren; der Schnittstelle von Informatik und Mathematik, wie sie sagt. Neuronale Netze trainieren, Simulationen erstellen, etwa fürs autonome Fahren. Das ist es, was sie besonders reizt.