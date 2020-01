Das zwei Monate alte Mädchen, das am Neujahrstag in einem eiskalten Hausdurchgang an der Petra-Kelly-Straße entdeckt wurde, ist offenbar nicht ausgesetzt, sondern vergessen worden. Warum, ist weiterhin offen. Der Vater, der selbst bereits begonnen haben soll, nach dem Baby zu suchen, soll sich am Fundort auffällig verhalten haben. Er wurde bis zum Freitagnachmittag noch nicht vernommen. Ob das Mädchen, das gepflegt und keineswegs verwahrlost wirkte, inzwischen wieder zurück bei seinen Eltern ist, dazu wollte sich das Münchner Jugendamt nicht äußern. Aus dem Sozialreferat heißt es, man könne "aus Gründen des Sozialdatenschutzes nicht auf den konkreten Einzelfall eingehen". Unter Verweis auf das staatliche "Wächteramt" verlautete es allgemein, dass in solchen Fällen das Sachgebiet Pflege und Adoption kläre, was mit einem unversorgten Kind passiere. Eine der Möglichkeiten sei die Unterbringung bei geeigneten Personen oder Einrichtungen.