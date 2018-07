24. Juli 2018, 18:46 Uhr "#ausgehetzt" CSU: Plakataktion war rechtens

Am Rande der "#ausgehetzt"-Demonstration am Sonntag und auch in den Tagen danach haben CSU-Plakate Aufsehen erregt, unter denen Wahlwerbung der AfD und auch der österreichischen Rechtsaußen-Partei FPÖ klebt. Besonders im Internet wurde deshalb eine politische Absprache oder ein Freundschaftsdienst unter Gleichgesinnten unterstellt. Die CSU stellt auf Nachfrage klar, dass sie sich für die Plakataktion gegen die Demonstration Ständer eines privaten Anbieters gemietet hatte. Der habe seine Flächen offensichtlich vorher an andere Parteien vermietet. Das komme öfters vor, erklärte ein Sprecher. Als Beleg schickte er ein Foto mit, auf dem unter einem Plakat der Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze das FPÖ-Logo zu erkennen ist. Der CSU-Protest gegen die Demonstration war zudem angemeldet und rechtens. Das bestätigte das Kreisverwaltungsreferat. Die CSU habe eine Kapazität von 7000 Plakaten ordnungsgemäß angezeigt. Auch der Inhalt sei durch die etwas großzügigeren Vorgaben gedeckt, die jeweils drei Monate vor Wahlen gälten, sagte ein Sprecher. In diese Frist fiel die Aktion der CSU.