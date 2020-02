Das Frauen-Nacht-Taxi für München geht an den Start. Die Gutscheine werden bereits ausgegeben und sind vom 1. März an gültig. Alle Frauen ab 16 Jahren, dazu zählen auch auswärts wohnende Frauen und Touristinnen, können bei den Bürgerbüros, den Sozialbürgerhäusern, der Gleichstellungsstelle sowie der Stadtinformation im Rathaus ohne Termin Gutscheine im Wert von fünf Euro abholen. Diese können sie dann zwischen 22 und 6 Uhr in den Taxis einlösen, allerdings nur einen pro Fahrt, das gilt auch, wenn mehrere Gutscheininhaberinnen mitfahren. Die Fahrt muss im Stadtgebiet beginnen, das Ziel kann aber auch außerhalb liegen. Pro Vorsprache gibt die Stadt drei Gutscheine aus. Das Frauen-Nacht-Taxi soll die Mobilität von Frauen erhöhen, die sich nachts in der Stadt nicht sicher fühlen. Die Stadt rechnet mit Kosten von voraussichtlich rund einer Million Euro im Jahr.