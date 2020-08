Von Cora Wucherer

Für alle, die das Wittelsbacher Land sportlich erkunden möchten, gibt es zwei Radtouren: eine 20 Kilometer lange Direktverbindung zwischen den Städten und eine 55 Kilometer lange Rundtour mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Die direkte Tour führt entlang des Paartalradwegs und des altbayerischen Oxenwegs mitten durchs Wittelsbacher Land. Die längere Rundtour kann sowohl in Aichach als auch in Friedberg gestartet werden. Highlights der Route sind das Sisi-Schloss in Unter- und der Burgplatz in Oberwittelsbach, Einkehrmöglichkeiten gibt es beispielweise in Affing und Aindling. Räder ausleihen kann man sich im Städtischen Freibad in Aichach, Räder und E-Bikes auch beim Rathaus in Pöttmes. Pöttmes ist nicht direkt in die Route integriert, sondern über einen 18 Kilometer langen Abstecher (hin und zurück) zu erreichen. E-Bike-Ladestationen gibt es sowohl in Aichach (am unteren und oberen Stadttor) als auch in Friedberg (Ludwigstrasse 38).

Fahrradverleih: Städtisches Freibad Aichach, Franz-Beck-Straße 2, Aichach, t 082 51/59 40, www.aichach.de; E-Bike bzw. Fahrrad-Verleih: Rathaus Pöttmes, Marktplatz 18, Pöttmes, t 082 53/99 98-19, www.markt-poettmes.de