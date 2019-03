27. März 2019, 18:47 Uhr Ausflüge und Gartenarbeit Zeitverträge für den guten Zweck

Ein Abend der Agentur Tatendrang bringt Unternehmen und soziale Projekte zusammen

Von Linus Freymark

"So mach mas!" Karoline Zehentner und Eva Baumann lächeln sich an. Zehentner nimmt das Formular, das sie gerade ausgefüllt hat, dann gehen die beiden Frauen, die eine vom Münchner Förderzentrum (MFZ) in Giesing, die andere vom Vermögensverwaltungsunternehmen KGAL, nach vorne auf die Bühne zu einem der ehrenamtlichen Notare, der ihren gerade vereinbarten Vertrag beglaubigen wird. Dabei geht es nicht um Geld, sondern um Zeit. Wie bei allen Vereinbarungen, die am Mittwochabend beim "Marktplatz Gute Geschäfte" getroffen wurden.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung, die von der Organisation Tatendrang organisiert wird, sollen soziale Einrichtungen und kommerzielle Unternehmen zusammenfinden, "matchen" nennt das die Vizepräsidentin der Münchner Industrie- und Handelskammer, Kathrin Wickenhäuser-Egger. Soziale Einrichtungen stellen Projekte vor, für die sie personelle Unterstützung benötigen, und geben eine genaue Zeitangabe sowie die Anzahl der benötigten Helfer vor. Die Johanniter etwa planen einen Ausflug mit demenzkranken Senioren, Condrobs sucht Freiwillige, die Bewerbungs- oder Passfotos von Menschen machen, die in einem betreuten Wohnheim für Suchtkranke wohnen und keine Mittel für ein kommerzielles Shooting haben. Die beteiligten Firmen stellen dann ihre Mitarbeiter, die sich vorher freiwillig gemeldet haben, für die ausgewählten Projekte ab, meist für einen halben oder ganzen Arbeitstag.

Eva Baumann und ihre Kollegen werden im Sommer zusammen mit den Menschen vom Münchner Förderzentrum, von denen viele Schwerbehinderte sind, einen Ausflug zum Gut Aiderbichl bei Iffeldorf machen. "Ohne Hilfe von außen würde das nicht gehen", sagt Zehentner vom MFZ. Denn für solche Unternehmungen sei meist eine Eins-zu-eins-Betreuung notwendig. Das Personal des MFZ reicht dafür nicht aus, gemeinsam mit den acht Mitarbeitern der KGAL aber geht das. Eva Baumann und Karoline Zehentner kennen sich schon seit ein paar Jahren. Damals haben Baumann und ihre Kollegen bei der Organisation des St.-Quirin-Festes mitgeholfen. Natürlich habe es am Anfang Berührungsängste gegeben, sagt Zehentner. "Aber oft sagen die Menschen hinterher, toll, was für ein bereicherndes Erlebnis." Und für die Teilnehmer des MFZ sei es bei Aktionen wie dem Ausflug zum Gut Aiderbichl schön, eine Betreuungsperson einen ganzen Tag für sich allein zu haben.

Es kommt häufiger vor, dass aus den zunächst einmaligen Treffen längere Kooperationen entstehen. "Oft werden die Begegnungen über die Jahre fortgesetzt", sagt Renate Volk, Leiterin von Tatendrang. Zum siebten Mal haben sie und ihre Kollegin Ute Buraja das Event nun schon organisiert, 26 gemeinnützige Organisationen und 36 Unternehmen nahmen dieses Mal teil. Renate Weidenbach und Miriam Kaiser vom Blindeninstitut München etwa sind auf der Suche nach Freiwilligen, die in ihrer Einrichtung bei der Gartenarbeit helfen. Das Institut hilft Familien mit erblindeten Kindern bei der Betreuung, 365 Tage im Jahr kann man sich dort Unterstützung holen. Man agiere "familienergänzend", sagt Weidenbach. Für die Arbeit im Garten bleibt dann nicht mehr viel Zeit, deshalb hofft sie, genügend Freiwillige zu finden.

3455 Stunden an Zeitspenden sind beim diesjährigen Marktplatz insgesamt zusammengekommen. Karoline Zehentner klebt sich schon nach der Hälfte der Zeit einen roten Button auf ihr Namensschild - alle Projekte sind vergeben.