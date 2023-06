Nach der Umrundung des Deininger Weihers kann man direkt am See einkehren.

Von SZ-Autoren

Zum Standl spazieren

1 Nicht nur die Isar, auch der Isarkanal hat seine Reize. Und am Flaucherstandl in der Zentralländstraße kann man sich beim entspannten Gassigang erfrischen. Im Winter wärmten Kinderpunsch und Bratwürste in der Semmel, im Frühjahr gibt es Eis und Limo oder ein erfrischendes Radler - alles to go. Ob es sich, wie laut Selbstauskunft, um eine der besten Currywürste Münchens handelt, davon kann sich ein jeder auf seinem Spaziergang selbst überzeugen. Auf jeden Fall gibt es freundliches Personal, das sich über Gäste freut. Sonja Ganzenmüller