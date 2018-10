9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Ausdruck von Wertschätzung Baby-Begrüßungspaket

Stadt spendiert Eltern von Neugeborenen künftig Geschenke

Von Jakob Wetzel

Münchner Eltern erhalten künftig nach der Geburt ihrer Kinder ein Geschenk von der Stadt. Das hat am Dienstag der Jugendhilfeausschuss des Stadtrats einstimmig beschlossen. Das "Baby-Begrüßungspaket" soll es von 2020 an geben. Mit ihm will die Stadt zum einen den Eltern ihre Wertschätzung ausdrücken. Zum anderen will sie ihnen aber auch so früh wie möglich Informationen zukommen lassen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Um sofort Berührungsängste abzubauen, erhalten die Eltern zunächst nur einen Gutschein sowie einen Brief des Oberbürgermeisters. Beides soll gemeinsam mit den Elternbriefen versandt werden, die schon jetzt alle Eltern erhalten, die zum ersten Mal ein Kind bekommen haben. Das Geschenk können die Eltern dann persönlich in einer Familienbildungsstätte oder in einem Familienzentrum abholen. Eine Prognose, wie viele Begrüßungspakete die Stadt künftig schnüren muss, findet sich im Antrag nicht. 2017 kamen in München 23 650 Babys auf die Welt. Von diesen wären aber nur 17 629 beschenkt worden, denn ein Paket gibt es nur, wenn die Familie ihren Erstwohnsitz in München angemeldet hat. Zusätzlich will die Stadt auch Familien beschenken, die mit einem Baby im Alter von bis zu sechs Monaten neu in die Stadt ziehen. Der Stadtrat rechnet mit Kosten von etwa 160 000 Euro im Jahr.

Was das Begrüßungspaket genau enthalten soll, ist bisher jedoch noch unklar. Einige andere Städten machen Eltern bereits vergleichbare Geschenke; in Nürnberg etwa erhalten diese unter anderem Söckchen und Magneten mit nützlichen Telefonnummern für den Kühlschrank. Wien verschenkt unter anderem Stofftiere, Wickeldecken und Rucksäcke. Dortmund spendiert eine Fingerpuppe sowie einen Schnuller und ein Lätzchen vom örtlichen Fußballklub. Die Münchner Variante solle in jedem Fall hochwertig sein, heißt es im jetzt gefassten Beschluss. Zudem solle sie Freude machen, die Anerkennung der Stadt ausdrücken, einen Bezug zu München haben und gut gelagert werden können.