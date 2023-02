Die Überlebende Eva Umlauf bei einem Rundgang durch das Konzentrationslager Auschwitz in Polen, wo sie als Kind mit ihren Eltern untergebracht war. Hier an der sog RAMPE wurde über das Schicksal der ankommenden Häftlinge entschieden.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Eva, ein Wunder Als Zweijährige hat Eva Umlauf Auschwitz überlebt, als eines der jüngsten Kinder. Zum Jahrestag der Befreiung kehrt sie zurück (SZ Plus), auch wenn sie sich fragt: "Was hast du dir angetan?"

"Ein Spieler des FC Bayern wird wohl eher nicht mit einem alten Diesel fahren" Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sieht als Leidtragende des Fahrverbots Taxifahrer und diejenigen, die sich kein neues Auto leisten können. Für Besitzer alter Wagen hat er einen Tipp.

Was bringen Bürgerbegehren? Die Politik übernimmt die Forderungen von "Grünflächen erhalten" - ein Sieg auf ganzer Linie für die Initiatoren? Ein Blick auf frühere Abstimmungen zeigt, dass Volkes Wille nicht immer konsequent umgesetzt wird. (SZ Plus)

Zu Gast bei der letzten Augustiner-Erbin Mit drei Jahren Corona-Verspätung feiert auf der Schwanthalerhöhe das "Fräulein Wagner" Eröffnung - benannt nach der großen Ahnherrin der Münchner Brauereidynastie. Wer dort jetzt ein bayerisches Traditionswirtshaus erwartet, könnte überrascht werden.

Versuchtes Tötungsdelikt: Streit an Tankstelle eskaliert Ein Mann schwebt in Lebensgefahr, die Mordkommission verdächtigt eine 29-jährige Frau, die Täterin zu sein. Noch ist unklar, warum die beiden aneinandergeraten sind.

Mut in der Hoffnungslosigkeit Putin, Hegel, Cancel Culture: Philosoph Slavoj Žižek bietet im ausverkauften Residenztheater eine Tour d'Horizon bis hin zu den unterschiedlichen Ideologien, die er in den verschiedenen Toilettenmodellen in Deutschland, Frankreich und den USA erkennt.

Polizei nimmt Drogen-Großhändler in Pasing fest Die Beamten ertappen den Mann als er gerade einen Deal abwickeln will. Als sie anschließend dessen Wohnung durchsuchen, finden sie kiloweise Marihuana und Haschisch.

Joshua Kimmich spielt im Münchner Tatort mit Der Mittelfeldspieler des FC Bayern übernimmt eine kleine Rolle im Krimi - allerdings nicht als Fußballer.

Wie die Stadt Investoren in die Enge treibt Mit einem neuen städtebaulichen Instrument können Kommunen den Bau von geförderten Wohnungen vorschreiben - und Bauherren mitunter böse überraschen. Ein Beispiel aus Giesing. (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg