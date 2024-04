Von Jutta Czeguhn

Es gibt kaum eine Fotografie, auf der Roosje Glaser nicht lächelt. Es ist keines dieser falschen, kalkulierten Dauerlächeln, sondern kommt von ganz tief drinnen, aus dem Herzen, weshalb es auch auf einem stummen, vergilbten Bild noch ansteckend wirkt. Roosje Glaser selbst hat sich um diese Wirkung auf andere Menschen wohl keinen großen Kopf gemacht. Nur einmal war sie in Gewissensnöte geraten. In Auschwitz-Birkenau hatte man sie dazu verdammt, andere Häftlinge auf ihrem Weg in die als Duschen getarnten Gaskammern zu begleiten und zu beruhigen. Sie muss Handtücher verteilen; wie es ihre Art ist, blickt sie den todgeweihten Menschen direkt ins Gesicht. Sie lächelt einem Jungen zu, er erwidert ihr Lächeln. "Eine halbe Stunde später mussten wir die noch warmen Leichen ins Freie schaffen. Auch die des kleinen Jungen", notiert Roosje Glaser in ihrem Tagebuch. Lange quält sie die Frage: Hatte sie das Kind mit ihrem Lächeln hinters Licht geführt oder ihm eine letzte kleine Geste der Menschlichkeit an diesem unmenschlichen Ort erwiesen?