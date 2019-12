"1,6 Milliarden Euro für neue Radwege" vom 12. Dezember:

Den Radlern geht's zu gut

Der Plan des Münchner Stadtrats, unterstützt von Oberbürgermeister Dieter Reiter und den Fraktionen der Grünen und SPD, 1,6 Milliarden Euro für neue Radwege zu investieren, grenzt an Irrsinn. Radfahren macht circa drei Prozent des Verkehrsaufkommens in München aus. Dafür 1,6 Milliarden auszugeben, entspräche proportional 50 Milliarden für die restlichen Verkehrsträger.

Außerdem ist zu bezweifeln, ob durch diese Investitionen das Auto weniger genutzt werden wird. Eine Hauptursache für den Verkehrskollaps in der Stadt (neben dem schlechten Koordinieren der verschiedenen Baumaßnahmen) scheint mir die hohe Anzahl der Pendler zu sein. Jeden Tag kommen mehr als 400 000 Pendler nach München, die allermeisten mit dem Auto, weil es oft keine adäquate Nahverkehrsverbindung gibt. Diese 400 000 Pendler sind Arbeitnehmer in Unternehmen, die in München ansässig sind. Wenn die Stadt nicht so geldgierig und bereit wäre, auf höhere Steuereinnahmen zu verzichten, würde sie mit dem Umland zusammenarbeiten, um dort Arbeitsplätze zu schaffen und somit die Anzahl der Pendler zu reduzieren. Aber Geld ist ja wichtiger. Und diese neuen Radwege werden mit Sicherheit auf Kosten der Autofahrer errichtet werden und somit letztendlich das Verkehrschaos weiter verschärfen.

Im Übrigen denke ich, dass selbst bei weiter ausgebauten Radwegen nicht viel mehr Menschen auf das Rad umsteigen werden. Insbesondere bei schlechtem Wetter und Kälte werden viele Radfahrer lieber im Auto unterwegs sein wollen. Aber die starke Radfahrerlobby setzt in diesem politischen Umfeld alle ihre Forderungen durch. Ich warte auf den Tag, an dem sie versucht, beheizte, und irgendwann überdachte Radwege durchzusetzen. Werner Geissler, München