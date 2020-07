Die Stadtwerke München (SWM) bauen in Aubing ihr Kommunikationsnetz aus. Durch diese Arbeit wird es deshalb von diesem Montag, 27. Juli, bis Sonntag, 6. September, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Leitungen werden gleich in mehreren Straßen verlegt: In der Ubostraße zwischen der Eichenauer Straße und der Rassogasse, entlang derselben bis zur Zwillergasse, durch die Schwemmstraße, hin zur Bergsonstraße, dort endet die Baustelle kurz vor der Kronwinkler Straße. Zeitweise wird die Fahrbahn auf den genannten Straßen verengt, und die Parkplätze dort stehen nur in eingeschränkter Zahl zur Verfügung.