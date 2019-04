25. April 2019, 19:31 Uhr München heute Aus Wohnungsnot ins Kloster / Antisemitische Vorfälle und Aufmärsche

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Wegen der Wohnungsnot in München in ein Kloster zu ziehen, klingt erst einmal drastisch. Kloster... Das bedeutet beten, schweigen, zurückgezogen in der Einöde leben. Oder doch nicht?

Not macht erfinderisch, heißt es. Und auf die Wohnungsbaugenossenschaft Wogeno mag das zutreffen. Wogeno, das scheint plötzlich für "Wo geht noch was?" zu stehen. In München offensichtlich nicht mehr viel. Wo noch etwas geht, heute, da die Grundstückspreise in der Stadt ins Unermessliche steigen und für Genossenschaften nahezu unbezahlbar sind, ist bestenfalls noch im Umland.

Als das Kloster Schlehdorf zum Verkauf stand, machte die Wogeno daraus ein sogenanntes Co-Haus: ein Haus zum Wohnen und Arbeiten, für kurze und lange Aufenthalte, ökologisch, sozial und gemeinschaftlich orientiert. Meine Kollegin Anna Hoben hat das umgewidmete Kloster Schlehdorf besucht und sich umgesehen, wie die Menschen dort leben.

Das Wetter: Zunächst ist es noch sonnig, dann ziehen Wolken auf, die Regen mitbringen. Temperaturen um 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Sanierung vom Deutschen Museum wird sich verzögern Grund ist die Insolvenz des Planungsbüros. Aus der Politik kommt die Frage, ob Generaldirektor Wolfgang Heckl noch zu halten ist. Zum Artikel

"Fremdenfeindlichkeit und Geschichtsrevisionismus haben Fuß gefasst" Vor dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau häufen sich antisemitische Vorfälle. Neben Schmierereien und Provokationen gibt es auch geplante Aufmärsche von Neonazis. Zum Artikel

Fünf E-Scooter-Verleiher drängen in München auf den Markt Wie viele Roller sie in der Stadt aufstellen wollen, lassen die Anbieter noch offen. Es dürften mehrere Tausend sein. Zum Artikel

Ein Youtube-Kanal zum Mutmachen Betroffene erzählen in einem neuen Youtube-Kanal der Bayerischen Krebsgesellschaft, wie sie mit dem Krebs leben - und warum Augenklappen mit Glitzersteinen dabei helfen können. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg