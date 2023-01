Interview von Bernhard Blöchl

Es sind queere Zeiten, in denen jeder jede sein kann (und umgekehrt). Fragen wie diese sind essentiell: Was macht einen Menschen im Wesenskern aus, welche Rolle spielt der eigene Körper, und: Kann man Körper und Geist voneinander trennen? Vor diesem Hintergrund wirkt das Kino-Experiment "Aus meiner Haut" wie der Film der Stunde. Die Arthouse-Produktion, mit Mala Emde, Jonas Dassler und Edgar Selge fein besetzt, ist im vergangenen September in Venedig mit dem Queer Lion ausgezeichnet worden und startet nun in den Kinos in Deutschland. Idee und Drehbuch stammen von den Brüdern Alex (auch Regie) und Dimitrij Schaad (auch eine Hauptrolle). Der eine hat an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) studiert, der andere an der Theaterakademie August Everding. Das preisgekrönte und erfolgreiche Brüderduo aus Kasachstan ist eine der großen Münchner Kino-Hoffnungen.