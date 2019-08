Das ambitionierte Großprojekt, in Fröttmaning einen Theaterbau für Pferde-Shows mit einem dazugehörigen Erlebnispark zu etablieren, ist gescheitert - zumindest vorerst. Der im August vergangenen Jahres eröffnete Cavalluna-Park wird Ende September geschlossen, die Produktion "Gefährten des Lichts", die von November an bis Juni 2020 im Showpalast spielen sollte, ist abgesagt.

SZ: Herr Mock-O'Hara, vor einigen Wochen erst haben Sie das zähe Ringen um die Marke "Apassionata" gewonnen. Jetzt erfolgte überraschend das Aus für die geplante Produktion "Gefährten des Lichts" und den Park. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?

Johannes Mock-O'Hara: Es war für mich eine extrem schmerzhafte Entscheidung, die ich am Dienstagabend unseren Mitarbeitern in München mitteilen musste. Aber um verantwortungsvoll zu handeln, musste ich sie so treffen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie die aktuelle Situation in Hongkong machen es unserem chinesischen Investor sehr schwer, unserem Projekt in München derzeit wie geplant Geld zukommen zu lassen.

55 Millionen haben Sie bereits für die Errichtung des Showpalasts mit 1700 Plätzen, die Technik und den Park erhalten und investiert.

Richtig, dieses Geld steht sichtbar da. Darüber hinaus geht es aber um die Geldzuwendungen für den Aufbau einer neuen Produktion und die großen Beträge, die für die Vermarktung erforderlich sind. Die Restriktionen für den internationalen Geldverkehr wurden in den vergangenen Wochen und Monaten aus China heraus immer weiter verschärft. Wie alle Unternehmen in China hat auch unser Investor mit Sitz in Peking und Hongkong zurzeit große Schwierigkeiten, Auslandsüberweisungen in Fremdwährungen zu tätigen.

Sie sind auf diese Zahlungen angewiesen?

Ja, natürlich. Wir befinden uns noch in der Aufbauphase dieses Projekts, im elften Monat des Parks und am Anfang der zweiten Spielzeit im Showpalast. Wir hatten damit kalkuliert, dass wir zwei bis drei Jahre brauchen, um uns zu etablieren und komplett finanziell unabhängig zu sein.

Die erste Show "Equila", die im Mai dieses Jahres abgesetzt wurde in München, war mit 300 000 Besuchern aber nicht so erfolgreich, wie Sie es sich erhofft hatten?

Detailansicht öffnen Eine bekannte Größe im Showbusiness: Apassionata. (Foto: Apassionata)

Keine Show im Münchner Markt lief so lange wie Equila. Damit waren wir sehr zufrieden. Ensuite Shows laufen unbefristet, aber nicht unendlich. In meiner Zeit bei Stage Entertainment hatte ich in fünf Jahren rund 25 Premieren, aber auch ähnlich viele Dernieren.

Im Falle von "Equila" erschien es dann ratsam, die Show auslaufen zu lassen?

Genau. Stattdessen sollte im November "Gefährten des Lichts" starten, das ist unsere erfolgreichste Tourshow, die schon in ganz Mitteleuropa zu sehen war, aber noch nie in München.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie am Standort München?

Wir bedauern zutiefst, dass von unserer Entscheidung circa 150 Mitarbeiter, Freiberufler, Saisonkräfte aus den verschiedensten Berufen betroffen sind. Für die neue Show im Herbst waren wir praktisch in den Startlöchern. Daher ist diese notwendige Entscheidung besonders schmerzlich.

Wie soll es mit dem Betrieb weitergehen?

Wir werden das Gelände und den Showpalast mit einem kleinen Team von Mitarbeitern pflegen und unterhalten, auch, um den Theaterbau künftig für externe Veranstaltungen vermieten zu können.

Hindernisse hatten Sie auch in der Vergangenheit zu überwinden: Der Streit um die Namensrechte an "Apassionata" mit dem Berliner Apassionata-Gründer Peter Massine hat zu viel Verwirrung geführ t - und landete vor Gericht.

Sie können mir glauben, ich selbst habe mich in den vergangenen drei Jahren teilweise gefühlt wie in "Absurdistan". Glücklicherweise ist es uns aber vor drei Monaten geglückt, den Streit einvernehmlich zu regeln und gütlich beizulegen.

Wie war es überhaupt dazu gekommen?

2014 haben wir das Konzept von Showpalast und Erlebnispark entwickelt, dafür dann die chinesischen Investoren gewonnen, die ihr erstes Geschäftsprojekt außerhalb von China initiiert haben. Mit dem strategischen Ziel, das Konzept zukünftig auch in andere Länder zu übertragen.

Es kam zum Zerwürfnis mit dem ehemaligen Mitgesellschafter Peter Massine ...

Er ist 2016 nach einem Gesellschafter-Streit ausgestiegen. Und hat uns mit einstweiligen Verfügungen verbieten lassen, die Pferdeshows weiterhin mit dem Namen "Apassionata" zu bewerben. Wir haben dann intern mit den Kollegen die Marke "Cavalluna und Cavalluna Park" entwickelt, mit der Apassionata World GmbH als "Dach". Das ist so wie das Unternehmen Merlin die Marken Sea Life, Madame Tussauds und Legoland betreibt.

Detailansicht öffnen Vom Musical zur Pferdeshow: Fünf Jahre war Johannes Mock-O'Hara Deutschland-Chef der Stage Entertainment. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der Apassionata World GmbH; er konzipierte das Projekt in Fröttmaning. (Foto: Cavalluna)

Gleichzeitig tourte aber auch noch Massine mit der Pferdeshow Apassionata?

Dadurch hatten wir zeitweise die kuriose Situation, dass in Berlin parallel die Pferde-Shows "Cavalluna" und "Apassionata" liefen. Wir hatten also nicht nur die Ablösung von Raider durch Twix, sondern die Situation, Twix zu etablieren, während Raider noch im Regal liegt.

Sie haben zweieinhalb Jahre gestritten...

70 Rechtsstreitigkeiten mit der Unterstützung von vier Kanzleien hat es in diesen Jahren gegeben. Nach sieben Einigungsversuchen war der achte endlich erfolgreich. Die Marke "Apassionata" befindet sich wieder in unserem Eigentum. "Cavalluna" ist uns aber so ans Herz gewachsen, dass wir den Namen beibehalten wollen. Peter Massine macht keine Pferdeshows mehr.

Was bedeutet die neueste Entwicklung am Münchner Standort für Ihre aktuelle Cavalluna-Tour-Show?

Unsere Cavalluna-Tour-Show "Legende der Wüste" tangiert das nicht. Die Tour ist seit 17 Jahren etabliert und erwirtschaftet Gewinne. Diese sind aber natürlich nicht ausreichend, um ein Projekt wie dies hier in München zu finanzieren.

Sehen Sie eine Zukunft für das Konzept Pferde-Show und Park in Fröttmaning?

Absolut! Wir planen hier in München seit Anbeginn langfristig. Wir haben beantragt, dass unser derzeit noch befristeter Pachtvertrag unbefristet verlängert wird. Das hätten wir ja nicht versucht, wenn wir das Gefühl hätten, dass das Konzept nicht auf Dauer zu etablieren ist. Das andere ist die politische Großwetterlage, die leider außerhalb unseres Einflussbereichs liegt.

Und wenn sich diese Lage ändert?

Sobald sich das abzeichnet, werden wir sofort wieder mit der Planung einer neuen Show und einer neuen Parksaison starten.