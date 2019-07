7. Juli 2019, 18:53 Uhr Aus dem Leben eines bayerischen Ministers "Ja mei" sagt auch nicht alles

Beim "Symposium Bavaricum" hält Horst Seehofer eine nicht ganz ironiefreie Rede

Von Franz Kotteder

Wenn ein Politiker eine "Rede ohne Inhalt" ankündigt, dann wird man hellhörig. Insbesondere, wenn dieser Politiker gerade etwas Furore gemacht hat mit der Behauptung, man müsse Gesetze nur so kompliziert wie möglich formulieren, dann bekomme man sie leichter durch den Bundestag. Da ist man doch gespannt, ob Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei seinem Auftritt zum "Symposium Bavaricum" im Augustinerkeller nicht doch auch etwas Inhalt in seiner Rede versteckt.

Das "Symposium Bavaricum" hat der Münchner Orthopädie-Professor Wolfgang Pförringer vor 37 Jahren erfunden, heute veranstaltet er es zusammen mit der Augustiner-Erbin Nicole Inselkammer, von Beruf eigentlich Dermatologin. Jedes Jahr gibt es da an einem sommerlichen Samstagmittag für die Münchner Gesellschaft einen launigen Empfang mit Vorträgen zum Wesen des Bayerischen, dazu gibt es Speis und Trank. Gastgeberin Nicole Inselkammer freut sich vor allem über "stramme Wadln und fesche Madln" und legt thematisch schon einmal vor, dass sich der Bayer nach wie vor über die Abgrenzung "vom Preißn" definiert, etwa durch die Beschränkung auf weniger Worte: "Ja mei' heißt auf Hochdeutsch: Vielleicht haben Sie recht, vielleicht aber auch nicht - auf jeden Fall habe ich keine Lust, mich länger mit Ihnen zu unterhalten."

Bei einem "Ja mei" lässt es Horst Seehofer trotz dieser schönen Vorlage dann aber doch nicht bewenden, sondern gibt den rund 250 Gästen einen humorigen Einblick in das Seelenleben eines bayerischen Ministers in Berlin nebst einem biografischen Rückblick - Seehofer hat am Donnerstag zuvor seinen 70. Geburtstag gefeiert. Sein erstes Regierungsamt als Gesundheitsminister bezeichnet er als "die erste Folter, die mir die Politik auferlegt hat", jedoch habe er aus diesem Amt die Erkenntnis mitgenommen: "Immer mehr Menschen sterben im letzten Lebensjahr." Der Glaube sei für Politiker immer eine Hilfe, denn: "Die Notlüge ist die beste Erfindung der katholischen Kirche." Für Bayern gelte obendrein der Grundsatz: "Ein kluger Politiker macht nicht alle Fehler selber, er gibt auch anderen eine Chance." Zwischendrin wird er dann aber auch ernst und sagt ganz ironiefrei und überraschend: "Ich bin wirklich glücklich, dass sich unsere Jugend so für den Klimaschutz engagiert."

Nach Seehofer kommt noch Gaby Ebener zum Zuge, die frühere Frau des Linde-Managers Wolfgang Reitzle. Auf dem Feld der Medizin sieht sie die Politik eher palliativ tätig: "Selbstbestimmtes Sterben - die SPD macht vor, wie's geht." Ihr folgt Dominik Pförringer, der Sohn des Gastgebers, mit einem recht schmissigen kabarettistischen Vortrag, bei dem das Tempo stimmt und auch die Pointen sitzen. In der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht er "die letzte Granate der CDU", die allerdings "mehr Kinder als kampffähige Flieger" vorweisen könne. Auch Wirtelegende Richard Süßmeier, der wieder die Schlussrede halten darf, macht sich aus aktuellem Anlass Sorgen um die Bundeswehr: "So eine Militärparade wie beim Trump wäre bei uns nicht möglich, weil wir so viele Abschleppfahrzeuge gar nicht hätten." Den amerikanischen Präsidenten aber, so Süßmeier, sollte man demnächst auf die Wiesn einladen: "Und zwar am besten zum Schichtl."