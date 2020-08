Zwei ältere Frauen sind am Freitagnachmittag Opfer von Betrügern geworden. Zwischen 12 und 13 Uhr hielt ein Auto neben einer über 80-Jährigen in der Institutstraße in Pasing. Die Insassen - ein Mann und zwei Frauen - fragten sie nach Geld. Sie gaben vor, der Bruder von einer der Frauen habe einen Autounfall gehabt und brauche das Geld für eine dringende OP. Als die Seniorin nicht darauf einging, starteten die Betrüger einen zweiten Versuch. Der Mietwagen, in dem sie unterwegs seien, müsse zurückgegeben werden, ob sie ihr Gepäck in der Wohnung der Frau unterstellen könnten? Die Passantin stieg daraufhin ins Auto und navigierte die drei zu ihrer Wohnung in Neuaubing. Dort gab sie den Unbekannten einen dreistelligen Betrag. Nachdem die Täter das Haus verlassen hatten, fiel der Frau auf, dass ihr gesamtes Bargeld - laut Polizei ein mittlerer vierstelliger Betrag - fehlte. Der Mann wird beschrieben als 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, kräftig, Glatze, er soll wie die beiden anderen Verdächtigen gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Frauen werden beide auf 35 bis 40 Jahre sowie auf 1,60 beziehungsweise 1,70 Meter geschätzt, die größere hatte dunkle Haare.

Gegen 14.30 Uhr des gleiches Tages wurde eine Frau in Bogenhausen ebenfalls aus einem Auto heraus von zwei Männern angesprochen. Zunächst fragten sie nach dem Weg zum Krankenhaus. Auf die Geschichte von einem Freund, der einen Unfall gehabt habe, hin brachte sie die Männer zu ihrem Haus, wo sie ihnen einen mittleren dreistelligen Betrag übergab. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen und sucht Zeugen unter Telefon 089/2910-0.