Simone Young wagt mit dem BRSO Bruckners „Schularbeit 1863“ – ein Werk, das man nicht ganz vergessen sollte. Der Star des Abends war jedoch Geiger Augustin Hadelich.

Mit Johann Sebastian Bach haben sich nahezu alle Komponisten nach ihm beschäftigt, bewundernd, neugierig, stets auf der Suche nach Verstehen. So auch Anton Webern 1934 in seiner Fassung für 16 Instrumente von Bachs „Ricercar a 6“ aus dessen „Musikalischem Opfer“. Weberns analytische Orchestrierung lässt Bachs Musik in struktureller Klarheit erscheinen, ohne dass die klangliche Sinnlichkeit auf der Strecke bleibt. Ganz so klang es beim BR-Symphonieorchester unter der gestenreichen Leitung von Simone Young im Herkulessaal.