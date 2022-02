Von Harald Eggebrecht, Grünwald

Schönheit und Farbenreichtum dieses Geigentons, Geschmeidigkeit der Bogenführung und Beherrschung aller Geheimnisse der Bogengeschwindigkeiten, Übersicht und Kraft in der Gestaltung von musikalischer Zeit, dazu biegsamste Eleganz und innige Empfindung, Ruhe des melodiösen Aussingens und blitzende Artistik - Augustin Hadelichs Auftritt im August-Everding-Saal in Grünwald zusammen mit seinem herrlich korrespondierenden Klavierpartner Charles Owen zeigte den in der vollen Blüte seiner einzigartigen Violinkunst.

Es begann mit der F-Dur-Sonate op. 24, der "Frühlingssonate" Ludwig van Beethovens, die Hadelich/Owen eben nicht als Violinstück mit gefälliger Begleitung, sondern ganz in Beethovens Sinn als Klavier-Violine-Sonate spielten: Also als Dialog in Augenhöhe, ja, mit mehr Klavier-Gewicht. Beethoven geht es in seiner Kammermusik stets um die Emanzipation der Stimmen, die von der dramatischen Auseinandersetzung bis zur höheren Versöhnung alles durchmachen können. Hadelich/Owen entfalteten die Landschaftlichkeit der berühmten Sonate wunderbar fließend, ohne die rhythmischen und dynamischen Akzente und Kontraste einzuebnen. Das galt noch mehr für Leos Janáceks Sonate, deren wilde Ausbrüche und weite Melodielinien, fauchende Tremoli und zuckende Gestik intensiv und zupackend verwirklicht wurden.

Nach der Pause herrschte der Blues, erst drei "Blue/s Forms" für Solo-Violine des afroamerikanischen Komponisten Coleridge-Taylor Perkinson, raffiniert gebaute Ausmessungen verschiedener Blues-Charakteristika, die Hadelich so funkelnd wie nachforschend darbot. Dann Maurice Ravels Sonate, deren Mittelsatz ein Blues ist, allerdings in Ravelscher Versuchsanordnung ausformuliert. Nach dem unerbittlich motorischen Perpetuum mobile des Finales tobte der Saal. Hadelich dankte mit einem hinreißenden Stück des schwarzen Geigenstars Eddie South, "Black Gypsy" - virtuoser Charme, verführerische Süße, zarte Melancholie, alles geprägt von höchster Noblesse.