Der großartige Geiger Augustin Hadelich beim BR-Symphonieorchester.

Von Egbert Tholl

György Ligeti hatte offenbar eine ebenso freundliche wie boshafte Haltung dem standardisierten Konzertbetrieb gegenüber. Jedenfalls tut er in seinem Violinkonzert alles, um Erwartungshaltungen zu unterlaufen, aber bis auf ein paar perkussive Erschreckmomente gibt es darin nichts, was ein Publikum in die Flucht schlagen könnte.