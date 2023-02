Hommage in Klängen und Worten

August Zirner und Sven Fallers "Mingus"-Abend in der Unterfahrt.

Beide kommen aus unterschiedlichen Richtungen: Der Schauspieler August Zirner ist seit jeher auch Jazzfan und hat sich seiner Leidenschaft immer stärker nicht nur als Sprecher, sondern auch als Flötist gewidmet, zum Beispiel in seinem Programm "Diagnose Jazz" mit dem Spardosenterzett. Der Jazz-Bassist Sven Faller (unter anderem bekannt durch das Trio Elf und Le Bang Bang) hat sich vor einiger Zeit mit "Night Music" ins literarische Erzählen vorgearbeitet. Jetzt treffen sich beide sozusagen in der Mitte. Bei ihrem in der Unterfahrt vorgestellten Programm "Mingus!" zum 100. Geburtstag des revolutionären Bassisten (dem zweiten nach ihren "Transatlantischen Geschichten") setzen sie im improvisierenden Zusammenspiel die Kompositionen des Meisters neu zusammen. Und nähern sich mit korrespondierenden Geschichten und Briefen seinem Leben und seiner Persönlichkeit.

August Zirner & Sven Faller, Fr., 3. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94