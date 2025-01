Der Schauspieler und Musiker August Zirner freut sich in der Woche von 27. Januar bis 2. Februar auf sein Konzert in München, Theater an alter Spielstätte und kleine Ausflüge.

„Ich bin ein Spieler“, sagt August Zirner über sich selbst. Der im Mittleren Westen der USA geborene Schauspieler ist seit vielen Jahren auf den Bühnen von Wien über München bis Zürich genauso präsent wie in Fernsehfilmen und auf der Kinoleinwand. Weniger bekannt ist, dass der Grimmepreisträger auch leidenschaftlicher Musiker ist. Die Sprache der Musik sei für ihn genauso wichtig wie Sprache in seinen Rollen, sagt er – also weit mehr als Liebhaberei. Zirner, der vor zwei Jahren zusammen mit seiner Tochter Ana ein Buch über die eigene dramatische Familiengeschichte veröffentlicht hat, steht seit Jahren immer wieder als Jazzflötist auf der Bühne, mal mit dem Spardosen-Terzett, mal im Duo mit dem Kontrabassisten Sven Faller. Demnächst auch wieder in München: Am Dienstag, 28. Januar, spielen er und Faller im Silbersaal des Deutschen Theaters ihr neues Programm „Coming Home“.