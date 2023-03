Von Fanny Grasser

Mit dem Essener Trio Spardosen-Terzett und August Zirner an der Querflöte geht "Diagnose: Jazz" am Dienstag, 14. März, im Bayerischen Hof in eine weitere Runde. Es ist die Geschichte dreier großer Namen aus dem Jazz, die in Wort und Ton inszeniert wird: Thelonious Monk, Charles Mingus und Rahsaan Roland Kirk bieten reichlich Erzählenswertes abseits ihres Bühnenerfolgs.

Dabei kombiniert August Zirner seine Erfahrung aus der Schauspielerei mit der Leidenschaft zum Flötenspiel. Aus biografischen Quellen arbeitet er ihr Leben und die sozialen Probleme ihrer Zeit auf: So erzählt er von "Polizisten, die Monks Finger auf das Übelste mit Knüppeln traktierten". Gleichzeitig spannen die vier Musiker den Bogen zu Klassikern wie "Goodbye Pork Pie Hat". "Diagnose: Jazz" bietet eineinhalb Stunden Geschichten und Gesichter des Jazz der Fünfzigerjahre.

August Zirner & Das Spardosen Terzett, Di., 14. März, 21 Uhr, Night Club, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2