Auf Impfdrängler wie den Augsburger Bischof, der als 60-Jähriger bereits gegen Covid geimpft ist, reagiert die Öffentlichkeit ziemlich allergisch.

"Bischof weist Kritik an seiner Impfung zurück" vom 11. Februar, "AWO-Heimleiter lassen Lebenspartner impfen" vom 12. Februar und "Kommunalpolitiker lassen sich vorab impfen" vom 10. Februar:

Eigennutz vor Gemeinnutz

In Zeiten der nach wie vor völlig misslungenen Aufarbeitung diverser Missbrauchsskandale wird den immer weniger werdenden Katholiken ohnehin schon Einiges zugemutet. Umso erstaunlicher, dass nun ausgerechnet der gerade frisch berufene Augsburger Bischof Bertram Meier als moralische Instanz den Kernsatz des sozialen Miteinanders "Gemeinnutz vor Eigennutz" umkehrt und als 60-Jähriger die eigene Schutzimpfung und die seines Generalvikars organisiert.

Anders als ertappte Politiker, die sich für ihr Verhalten öffentlich entschuldigten, weist Bischof Meier jede Kritik zurück und begründet seine ungeachtet vorgegebener Priorisierungen vorgezogene Impfung mit seiner seelsorgerischen Tätigkeit in Pflegeheimen. Nur verkennt Herr Bischof Meier dabei, dass noch längst nicht alle über 80-Jährigen eine Impfung erhalten haben und nach Stunden in der telefonischen Warteschleife erkennen müssen, dass es ganz einfach ist, einen Impftermin zu bekommen, wenn man "wer" ist. Mehr Unrechtsbewusstsein stünde dem Herrn Bischof gut zu Gesicht.

Dr. Konrad Renner, Schondorf

Impfdiebe nicht belohnen

Amtsträger wie Heimleiter, Bischöfe oder Politiker, die sich die raren, kostbaren Impfungen erschleichen, sind nicht nur Diebe und Betrüger. Sie gefährden auch das Leben der Alten und Kranken, denen sie die überlebenswichtigen Spritzen gestohlen haben. Solche skrupellosen Bürger dürfen keine Zweit-Impfung und keinen Impfpass erhalten. Denn damit würden sie für ihr kriminelles Verhalten auch noch durch größere Freiheiten im Alltag und beim Reisen belohnt.

Brigitte Zander, München

Bischof besucht Pflegeheime?

Die Frechheit der Argumentation von Bischof Meier (60 Jahre alt), mit der er seine frühe Impfung gegen Covid 19 rechtfertigt, ist unglaublich. Durch seine regelmäßige seelsorgerische Tätigkeit in Pflegeheimen sei seine Impfung von der bayerischen Impfverordnung gedeckt, führt er aus. Was für eine Überraschung für die Seniorinnen und Senioren in Heimen! Ein Bischof kommt zu Besuch. Aber wer glaubt das? Den Nachweis würde ich gerne erbracht wissen. Leider sind negative Berichterstattungen über die katholische Kirche und deren Würdenträger häufig, und einmal mehr fühle ich mich durch diesen Vorgang verschaukelt.

Ursula Eckmann-Kochs, München

Untauglich fürs Amt

In Österreich sind die sogenannten Impfdrängler schon lange am Werk. Wer Beziehungen hat, skrupellos und egoistisch ist, der nutzt die Gunst der Stunde. Damit war klar, dass die ersten Fälle auch bald bei uns bekannt werden. Die Realisten unter uns haben hier sicher nichts Anderes erwartet. Dumm ist halt, wenn man dabei ertappt wird, denn normal sollte man eigentlich erwarten können, dass das nur Leute tun, die es nicht stört, wenn sich der eigene Spiegel vor ihnen graust. Fazit: Der CSU-Landrat des Kreises Donau-Ries, der Oberbürgermeister von Donauwörth und der Augsburger Bischof, um hier nur einige Beispiele zu nennen, sollten schnellstmöglich zurücktreten. Sie haben mit ihrem Verhalten das moralische Recht verwirkt, ein öffentliches Amt zu bekleiden.

Claus Reis, Schwabach

Bischof verspielt Vertrauen

In den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten haben katholische und evangelische Geistliche freiwillig ihr Leben für mitgefangene Familienväter geopfert. Generationen von Ordensschwestern haben selbstlos in Krankenhäusern und Pflegeheimen ihr Leben lang Kranke, Einsame und Hoffnungslose umsorgt. Am Scheitelpunkt einer weltweiten Pandemie drängen sich der Augsburger Bischof Bertram Meier und Generalvikar Harald Heinrich bei der gerade langsam anlaufenden Corona-Impfung vor. Sie haben damit genau das Gegenteil von dem getan, was Geistliche in der Geschichte getan haben und auch heute noch tun: sich selbst zurücknehmen und anderen helfen. Dieses Verhalten widerspricht der Grundidee von Kirche, weshalb beide umgehend ihre Ämter niederlegen müssen. Sonst verspielt die katholische Kirche auch noch das letzte Vertrauen.

Herbert Woerlein, Stadtbergen