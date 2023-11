In die Riege der A-Orchester zu gehören, das bedeutet für den 1865 gegründeten Klangkörper mehr als nur Renommee. Letztendlich geht es ganz handfest ums Geld und um Planstellen. Laut Tarifvertrag für Konzert- und Theaterorchester (TVK), der die Vergütung von Mitgliedern öffentlich getragener Berufsorchester regelt, werden A-Orchester höher bezahlt, von 99 Planstellen an erfolgt die Einstufung in die Vergütungsgruppe A. Aktuell haben die Augsburger Philharmoniker 71 Planstellen, die Orchesterleitung kann also mit einer Aufstockung rechnen.

"Das ist für die Augsburger Philharmoniker ein großer Schritt", freut sich ihr Generalmusikdirektor Domonkos Héja. (Foto: Astrid Akermann)

Glücklich zeigt sich also Generalmusikdirektor Domonkos Héja: "Das ist für die Augsburger Philharmoniker ein großer Schritt. Mit einem größeren Orchester sind wir flexibler in der Programmgestaltung und können durch die Aufstockung den Kulturstandort Augsburg bereichern und ein breiteres Angebot schaffen. Mit der A-Werdung wird auch die großartige Qualität unseres Klangkörpers gewürdigt."