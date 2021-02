Von Sabine Reithmaier, Augsburg

Der Bombenangriff auf Augsburg am 25. und 26. Februar 1944 war verheerend. Viele Menschen starben, Tausende wurden obdachlos, große Teile der Altstadt wurden zerstört. Verständlich, dass sich angesichts der dramatischen Situation niemand für die Trümmer des ebenfalls demolierten Stadttheaters interessierte. Jedenfalls fast niemand. Denn die Augsburgerin Sofie Eickmann, die mit ihrem Mann, dem Konditor Theodor Eickmann, das Café Eickmanns in der Prinzregentenstraße betrieb, ertrug den Gedanken nicht, dass vom heiß geliebten Theater nichts übrigbelieben sollte und beschloss, wenigsten ein bisschen etwas von der ehemals reich geschmückten Fassade des Theaters zu retten.

Die Kunstliebhaberin zog mit ihrem jüngsten Sohn Günther und einem Leiterwagen zur Ruine und begann, Bruchstücke der Skulpturen einzusammeln. Natürlich mit Erlaubnis der Räumungsarbeiter, die in dem Bauschutt keinen Wert sahen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Erinnerungsstücke an den kriegszerstörten Prachtbau ihrer Heimatstadt lagerte sie jahrelang in ihrem Garten. Sohn Günther, wie sein Vater Konditor, zog nach Nördlingen, führte von 1959 an dort zusammen mit seiner Frau ein Kaffeehaus und erzählte vermutlich seinen Söhnen die Rettungsgeschichte ungezählte Male. Die Enkel Sofie Eickmanns haben jedenfalls entschieden, das Exil der Fassadenfragmente zu beenden und sie wieder an die Öffentlichkeit zurückzugeben. Die zwei Kopffragmente und eine Hand mit Schwert aus Kalkstein werden künftig im Lapidarium des Maximilianmuseums aufbewahrt und können dort jeden zweiten Sonntag im Monat bei einer Führung besichtigt werden. Natürlich erst, wenn das Museum wieder geöffnet hat.